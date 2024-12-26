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Türkiye'de elektrikli araç şarj noktası 25 bini aştı

Türkiye'deki toplam şarj noktası sayısı, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 25 bin 96'ya ulaştı.

Haber Merkezi
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Türkiye'de elektrikli araç şarj noktası 25 bini aştı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kasım ayına ait "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu açıkladı.

Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 artışla 25 bin 96 adede ulaştı. Ekim sonunda soket sayısı 24 bin 334 adet seviyesindeydi.

Artış yüzde 134,5 oldu

Geçen yılın kasım ayındaki 10 bin 701 adede göre ise artış yüzde 134,5 oldu. Ekim sonunda 155 bin 319 adet olan elektrikli araç sayısı kasım sonunda 167 bin 519'a çıktı.

AC şarj noktası sayısı 15 bin 29'dan 15 bin 327'ye, DC şarj noktası sayısı 9 bin 305'ten 9 bin 769'a yükseldi.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir ayda 76 MW artışla 1.644 MW'ye ulaştı.

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