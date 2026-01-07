Türkiye’de lüks otomobil talebi patladı: 2025'te satış rekoru kırıldı

Otomotiv pazarı 2025 yılında satış rekorlarını alt üst ederken, lüks segmentte de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Özellikle ultra lüks otomobillere olan talep, bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Bentley, Ferrari ve Lamborghini markalarının 2025 yılı toplam satışları 91 adetle tarihi zirveye çıktı. Böylece bu üç marka, önceki yıllara ait rekoru geride bıraktı. Karşılaştırmalı verilere bakıldığında, 2023 ve 2024 yıllarında söz konusu markaların toplam satışının 83 adet seviyesinde kaldığı görülüyor. Son 10 yıllık süreçte ise en düşük satış rakamı, 2018 yılında 31 adetle kaydedilmişti.

2024'te 24 adet Ferrari, 22 adet Lamborghini satılmıştı

2025'te üç marka içinde en yüksek satış 38 adet ile Bentley'de görüldü. 2025 Bentley satışlarında rekor yılı oldu. 2024'te bu rakam 37 olmuştu. 2025'te Bentley'i 28 adet ile Lamborghini ve 25 adetle Ferrari izledi. Lamborghini satışlarında da rekor kırılırken, Ferrari satışlarında 2023'teki rekor egale edildi. 2024'te 24 adet Ferrari, 22 adet Lamborghini satılmıştı.

Otomotiv pazarında da rekor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,49 oranında artarak 1 milyon 368 bin 400 adetle rekor kırdı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,62 oranında artarak 1 milyon 84 bin 496 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,97 artarak 283 bin 904 adet oldu.