Türkiye'de otomotiv pazarı ilk 7 ayda yüzde 10,72 daraldı

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Otomobil ve ​hafif ticari ​araç satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 daralarak ‌80 bin 786 ⁠adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv ‌Distribütörleri ve ⁠Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ‌satışları temmuzda ‌geçen yılın aynı ayına ‌göre yüzde 25,79 düşüşle 62 bin 478 ‌adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,17 düşüşle 18 bin 308 ‌adet oldu.

Otomobil satışları ilk 7 ayda yüzde 12,1 geriledi

Otomobil ​ve hafif ticari araç pazarı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 daralarak 638 bin 965 adet ​olarak gerçekleşti.

Otomobil ​satışları ocak-temmuz ​döneminde geçen yıla göre yüzde 12,14 ⁠düşüşle 502 bin 712 adet olurken, hafif ​ticari araç ​pazarı yüzde 5,05 daralarak 136 bin 253 ​adet oldu.