Türkiye'de toplam şarj noktası sayısı ağustos'ta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Ağustos ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı.

Elektrikli araç sayısı ağustos sonunda 310 bin 668'e ulaştı

Buna göre, geçen yılın Ağustos ayındaki 22 bin 485adede göre ise artış %49,4 oldu.2024 yılı sonunda 185 bin 513 adet olan elektrikli araç sayısı ağustos sonunda 310 bin 668'e ulaştı. Bir aylık artış 18 bin 893 adet olarak gerçekleşti.

AC şarj noktası sayısı 18 bin 888'den 19 bin 284'e, DC şarj noktası sayısı 13 bin 794'ten 14 bin 308'e yükseldi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir ayda 87 MW artışla 2.461 MW'ye geldi.