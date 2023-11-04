Türkiye'de üretilip, 150 ülkeye ihraç edilecek

Sadece Türkiye’de üretilen ve 150 ülkeye ihraç edilecek yeni nesil Toyota C-HR banttan indi. Yılın kalan bölümünde 40 bin kadar üretilecek Toyota C-HR için 2024 üretim hedefi 140 bin adet.

Yüzde 100 Toyota sermayesi ile işletilen Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki fabrika, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. Yeni nesil Toyota C-HR’nin de özellikle Avrupa pazarında büyük talep göreceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR’larda kullanılacak batarya için özel bir yatırım yapıldı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, "Batarya üretim hattını hiçbir riske maruz kalmayacak şekilde planladık. Tamamıyla tozdan izole edilmiş bir tasarıma sahip. Ürettiğimiz bataryaların kalitesine güveniyoruz, bunu için hiçbir yatırımdan kaçınmadık" şeklinde konuştu.

"Fazlasıyla yerliyiz ayrıca da milliyiz"

Şahin ayrıca yeni nesil C-HR’nin yerlilik oranına değinerek, "Yerlilik oranı hacim bazında yüzde 90, değer bazında da yüzde 50'nin üzerinde. Her yeni tasarladığımız araçta yerlilik oranını artırıyoruz. Her yeni projeyle Türkiye'ye yeni firmalar kazandırıyoruz, yeni parçaları Türkiye'de üretiyoruz. Dolayısıyla yerlileşme konusunda Toyota, herkes ne kadar yerliyse biz de o kadar yerliyiz, fazlasıyla yerliyiz, ayrıca da milliyiz" dedi.

Yeni Toyota C-HR PHEV’nin hattan çıkış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ise bu yeni yatırımın önemine değinerek, “Toyota'nın böyle bir aracı, global ölçekte sadece Türkiye'de üretmesi ve buradan 150 ülkeye ihraç etmesi, bu pazarlara ilave pazarlar katması, aslında bize olan güvenin, dolaylı olarak Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi." ifadesini kullandı.