  3. Türkiye'den çekilmişti: Japon devinin servis ağında Türkiye'de yeni distribütör
Türkiye'den çekilmişti: Japon devinin servis ağında Türkiye'de yeni distribütör

Japon otomotiv devi Mazda, Türkiye’deki servis ve satış sonrası operasyonlarını Doğan Trend Otomotiv’e devretti.

2023 yılında Türkiye araç pazarındaki satış faaliyetlerini durduran Mazda, satış sonrası hizmetlerine devam etmek üzere Doğan Trend ile anlaşmaya vardı. Yeni işbirliği kapsamında Doğan Trend, 1 Şubat 2026 itibarıyla Mazda’nın Türkiye’deki mevcut servis ağı yönetimini üstlenecek. Böylece Mazda kullanıcıları, tüm yetkili servislerde orijinal yedek parça ve uzman bakım hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Türkiye'den çekilmişti: Japon devinin servis ağında Türkiye'de yeni distribütör - Resim : 1

Hizmet ağı daha da genişledi

Suzuki, MG, Maxus, Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Suzuki motosiklet ve KYMCO gibi markaları Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv, ikinci el araç pazarında Suvmarket markasıyla da faaliyet gösteriyor. Mazda’nın portföye eklenmesiyle şirketin Türkiye genelinde 100’ü aşkın satış ve servis noktası bulunan hizmet ağı daha da genişlemiş oldu.

Doğan Trend yönetiminde hizmet verecek

Mazda ise 130 ülkede faaliyet gösteren, yılda 1,2 milyon araç satan ve üretim tesisleri Japonya, ABD, Meksika, Tayland, Çin, Malezya ve Vietnam’da bulunan köklü bir otomotiv üreticisi olarak dikkat çekiyor. Markanın Türkiye’deki 21 yetkili servisi, yeni dönemde Doğan Trend yönetiminde hizmet vermeye devam edecek.

