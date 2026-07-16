Türkiye'nin 'Made in EU' hedefine Avrupa otomotiv sektöründen destek

Bakan Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Brüksel temasları hakkında paylaşımda bulundu.

"Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ve ACEA üyesi firmaların temsilcileriyle bir araya geldik" ifadesini kullanan Bolat, toplantılarda, AB'nin "Made in EU" politikası ve Türkiye-AB otomotiv ekosistemine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren Avrupalı otomotiv üreticilerinin yatırımlarının, Gümrük Birliği temelinde gelişen derin sanayi entegrasyonunun ve karşılıklı güvene dayalı ortaklığın somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 'Made in EU' sürecine dahil olması için girişimler sürecek

Otomotiv sektörü temsilcilerinin Türkiye'nin "Made in EU" politikasına tam ve koşulsuz olarak dahil edilmesine yönelik görüş birliğinde olduğu görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Bolat, "AB ile ticari entegrasyonumuzun temelini oluşturan otomotiv sektörünün güçlenerek gelişmesi yönünde özel sektörümüzün de desteği ile tüm girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iki günlük Brüksel programı kapsamında, çok sayıda üst düzey AB yetkilisi ile görüşmeler yapacak.