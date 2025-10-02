Türkiye’nin şarj istasyonu dağılımı: Hakkari ve Batman’da artış, Marmara zirvede

Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısındaki büyüme de hız kesmeden devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, hem istasyon sayısı hem de şarj soketi kapasitesi düzenli olarak artırılıyor. Şu anda büyükşehirlerde yoğunlaşan yatırımların, önümüzdeki dönemde ülke genelinde daha dengeli bir şekilde yayılması hedefleniyor.

EPDK’nın ağustos ayı verilerine göre, kayıtlı elektrikli araç sayısı yüzde 6,5 artarak 310 bin 668’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları ise toplam otomobil sayısının 16 milyon 944 bin olduğunu ortaya koydu. Böylece elektrikli araçların payı toplam içinde yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşti.

Şarj altyapısında rekor kapasite

Şarj altyapısı da araç sayısındaki büyümeye paralel ilerledi. Toplam soket sayısı yüzde2,8 artışla 33 bin 592’ye çıktı. Bunların 19 bin 284’ünü AC (Alternatif Akım), 14 bin 308’ini ise DC (Doğru Akım) hızlı şarj üniteleri oluşturdu. Kurulu güç kapasitesi ise 2 bin 461 megavata yükselerek bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Şarj istasyonu sayısı illere göre farklılık gösteriyor

Her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısı illere göre farklılık gösteriyor. Hakkâri, Batman, Şırnak, Tunceli ve Bitlis en avantajlı iller olurken; Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya ise en düşük orana sahip bölgeler arasında yer aldı.

Marmara Bölgesi açık ara önde

Türkiye genelinde şarj istasyonlarının dağılımına bakıldığında Marmara Bölgesi açık ara önde. Elektrikli araç kullanımının en yoğun olduğu büyükşehirler, altyapı yatırımlarında da liderliği elinde bulunduruyor.