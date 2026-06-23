TÜSTED’in hedefi, ticari araç üstyapısında küresel görünürlük

ERHAN BEDİR

TÜSTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan, sektörün uzun yıllar hak ettiği görünürlüğe kavuşamadığını belirterek, yeni dönemde ihracat odaklı çalışmalarla Türk üstyapı sanayisinin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakanlıklar ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen temasların olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Arslan, “TÜSTED olarak önümüzdeki dönemde mevzuat süreçlerinde daha etkin rol üstlenecek, teknik çalışma gruplarımızla sektörün ihracat kapasitesini küresel ölçekte daha görünür hale getireceğiz” dedi.

Ticari araç üstyapı sektörünün Türkiye otomotiv sanayisinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Arslan, sektörün ihracata sağladığı katkının birçok bağımsız sanayi kolunun üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin son 20 yılın 18'inde ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün yaklaşık 35,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini hatırlatan Arslan, “Bu başarının içerisinde minibüs ve ticari araç üstyapı grubunun 4 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmi bulunuyor. Birçok sektörün toplam ihracatından daha büyük bir ekonomik değer üreten ticari araç üstyapı sanayisi, Türkiye'nin küresel rekabet gücüne önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Dünya standartlarında üretim hikâyesi yazıyoruz”

Türk üreticilerinin uluslararası pazarlarda güçlü bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu belirten Arslan, sektörün katma değerli üretim kapasitesiyle dünya çapında takdir topladığını söyledi. “Ticari araç üstyapı üreticileri ve tedarikçileri olarak ülke ekonomisi ve istihdam adına güçlü bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Bu hikâye dünya pazarlarında karşılık buluyor. Hedefimiz Türkiye'yi ticari araç üstyapı sanayisinde küresel rakipleri arasında daha üst sıralara taşımak ve ihracat başarılarını artırmak” ifadelerini kullandı.

“Bursa, sektörün büyüme merkezi”

TÜSTED’in Bursa merkezli yapısının tesadüf olmadığını belirten Murat Arslan, kentin köklü üretim kültürü ve otomotiv sanayisindeki lider konumunun derneğin gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi. “Bursa, Türkiye’nin üretim ve otomotiv başkentidir. TÜSTED'in burada kurulmasının temel nedeni de sektörün güçlü üretim altyapısıdır. Bugün 80 üyemizin 50’sinin Bursa firmalarından oluşması, şehrin sektördeki ağırlığını açıkça ortaya koyuyor” diyen Arslan, Bursa'nın ticari araç üstyapı sanayisinin ihracat üssü olma potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.