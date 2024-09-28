Üç büyük otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Mazda ve Toyota, 150 bin aracı geri çağırdı

Mercedes-Benz: ECU yazılım sorunu nedeniyle 27 bin araç geri çağrıldı

Mercedes-Benz ABD, motor kontrol ünitesi (ECU) yazılımının motorun aşırı ısınmasına veya ani durmasına yol açabileceği gerekçesiyle 27.000’den fazla aracı geri çağırdı.

Geri çağırma, 2021-2023 model yılları arasında üretilen Mercedes ve Maybach S580 lüks sedan modellerini kapsıyor. NHTSA, aşırı ısınmanın yangın riskini artırabileceğini, motorun durmasının ise kaza riskini yükseltebileceğini belirtti. İlgili araç sahipleri, kendilerine yapılacak bildirimlerin ardından bayilere giderek ECU yazılımını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilecek.

Mazda: Hava yastığı sensörü sorunu 77 bin aracı etkiliyor

Mazda, ön hava yastıklarının bir kazada aşırı güçle açılmasına neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle ABD’de 77.670 spor aracını geri çağırdı. Bu geri çağırma, 2016-2023 model yılları arasında üretilen bazı MX-5 Miata modellerini kapsıyor. NHTSA, hava yastığı sensörü kontrol modülünde bir sorun tespit edildiğini ve bu durumun kaza anında yaralanma riskini artırabileceğini bildirdi. Bayiler, bu yazılımı ücretsiz olarak güncelleyecek. Aynı sorun nedeniyle Stellantis’in Fiat markası da Miata ile aynı platform üzerine kurulu olan 124 Spider modelinin 15 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

Toyota: Fren desteği kaybı nedeniyle 42 bin aracını geri çağırıyor

Toyota, fren desteğinin kaybolmasına neden olabilecek hidrolik fren sisteminde yaşanan bir hata nedeniyle 42.000’den fazla aracını geri çağırdı. Geri çağırma, 2023-2024 model yılları arasında üretilen belirli Corolla Cross Hybrid modellerini kapsıyor. NHTSA, kayma sırasında elektronik kontrol ünitesinde yaşanan yazılım hatasının, aracın bir köşeyi dönerken fren desteğini kaybetmesine neden olabileceğini açıkladı. Bu durumun, aracın durması için gereken mesafeyi artırarak kaza riskini yükseltebileceği ifade edildi.