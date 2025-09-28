Üretimi durdurmuştu: Jaguar Land Rover'a İngiltere hükümetinden kredi desteği

  1. Ekonomim
İngiltere hükümeti, siber saldırı nedeniyle üretimi duran Jaguar Land Rover'a 1,5 milyar sterlinlik kredi garantisi sağlayacağını açıkladı. Kararla, şirketin tedarik zincirinin ve on binlere kişinin istihdamının korunması hedefleniyor.

İngiltere, Jaguar Land Rover’a (JLR) yönelik büyük bir siber saldırı sonrası üretimin durması nedeniyle 1,5 milyar sterlinlik kredi garantisi sağlayacağını açıkladı.

JLR, 31 Ağustos’ta gerçekleşen saldırının ardından Birleşik Krallık’taki fabrikalarında üretimi askıya almıştı. Şirketin üretim faaliyetlerinin 1 Ekim’e kadar durdurulması bekleniyor. Bu durum, ülkenin en büyük otomobil üreticisinin tedarik zincirini belirsizlik içinde bıraktı.

Söz konusu kredi, tedarikçilere güvence sağlamayı amaçlıyor. 1,5 milyar sterlinlik kaynak, JLR’nin nakit rezervlerini güçlendirmesine ve tedarikçilerine ödeme yapmasına imkân tanıyacak. Krediye hükümet, ihracata yönelik İngiltere Kalkınma Garantisi (EDG) mekanizması kapsamında teminat verecek.

Sky News'den edinilen bilgilere göre, beş yıl vadeli kredi, ticari bir banka tarafından sağlanacak.

İngiltere İş Dünyası Bakanı Peter Kyle, “Aldığımız kararlı adımın ardından bu kredi garantisi, tedarik zincirini desteklemeye ve Batı Midlands, Merseyside ve tüm Birleşik Krallık’taki nitelikli istihdamı korumaya yardımcı olacak” dedi.

Maliye Bakanı Rachel Reeves ise, “Jaguar Land Rover, on binlerce kişiyi istihdam eden, ekonomimizin tacındaki mücevherlerden biridir. Bugün, 1,5 milyar sterline kadar ek özel finansman ile bu istihdamı ve tedarik zincirini koruyoruz” ifadelerini kullandı.

 

