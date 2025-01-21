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Ustasından uyarı: LPG'li araçlarda bakım yapılmazsa tank patlayabilir

Artan benzin fiyatlarından dolayı sürücüler LPG’ye yöneldi. Araçlarına LPG taktıran sürücülere uyarılarda bulunan sanayi ustaları, periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda LPG tanklarının patlayabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
İHA
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Ustasından uyarı: LPG'li araçlarda bakım yapılmazsa tank patlayabilir
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Artan benzin fiyatlarından dolayı sürücüler LPG’ye yöneldi. Benzin ve dizel otomobillerde olduğu gibi ustalar, LPG’li otomobillerin de bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. LPG ustası Mehmet Emin İnce, LPG kullanımda periyodik bakımlarının olduğunu ve bu bakımların yapılmaması durumunda arabaya ciddi anlamda arızalar verilebileceğini dile getirdi. İnce, "Altı ayda bir, üç ayda bir yapılması gereken LPG bakımları var, ayarları var, onları yapmak lazım. Bakımları yapmazsanız LPG kaçakları olur. LPG tanklarının on yılda bir değişmesi lazım, eğer değiştirmezseniz LPG tankları çürüyor ve patlamalar meydana gelir" dedi.

"LPG'li otomobillerde de on bin kilometre bakımı ciddiye alınmalı"

İnce yağ değişimi gibi LPG’li otomobillerde de on bin kilometre bakımının olduğunu ama çoğu sürücünün bunu ciddiye almadığını vurguladı. İnce, "On bin kilometrede bir bakımlarını ve diğer periyodik bakımlarını yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz" diye konuştu.

İnce, bayiden yeni çıkan otomobillerin bile hemen gelip LPG taktırdığını ve tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.

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