Uzmanından uyarı: Sıfır araçta bile risk var

Bölgesel gerilimlerin de etkisiyle 2026’nın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş görülse de, Türkiye’de 2025’te yalnızca sıfır araç satışları rekor seviyelere ulaştı. Benzer bir ivme ikinci el araç satışlarında da ortaya çıkarken, uzmanlar tüketicileri görünmeyen risklere karşı uyarıyor. TÜİK verilerine göre, 2025’te ikinci el otomobil satışları %6,6’lık artışla 7,5 milyonun üzerine çıkarken, toplam ikinci el araç pazarı 9 milyonu aşan hacmiyle dikkat çekiyor. Ancak bu büyük hacim içinde gizli hasar, kilometre düşürme ve kayıt dışı işlemler gibi riskler bulunuyor. 1999’dan bu yana faaliyet gösteren Yamanlar Oto Ekspertiz’e göre bu sorun, ikinci el araçlarla sınırlı kalmıyor. Sıfır araçlarda da fark edilmeyen nakliye hasarı ve üretim kaynaklı problemler olabiliyor.

Yamanlar Oto Ekspertiz Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Gökçe, “27 yıldır faaliyette olduğumuz bu sektörde, ne yazık ki her gün aynı tabloyu görüyoruz. Aileler değerli birikimleriyle aldıkları aracın pert kayıtlı ya da kilometresi düşürülmüş olduğunu sonradan öğreniyor. Üstelik bu durumla, yalnızca ikinci el satışlarda değil, sıfır araç alımlarında da karşılaşılabiliyor. Nakliye sırasında oluşan hasarlar, fabrika çıkışlı hatalar ve bayi takas geçmişi olan araçlar ‘sıfır’ etiketiyle satılabiliyor. Alıcıların bunu kendi başına fark etmesi neredeyse imkansız” ifadelerini kullandı.

İkinci el pazarında büyüme, riskleri de artırıyor

Türkiye’de ikinci el araç pazarı yalnızca geçen yıl değil, 2024’te de rekorlara sahne oldu. 2024’te noter devri 7 milyonun üzerine çıkarken, 2025’te bu rakam daha da yükseldi. Bu hızlı büyüme, denetim ve şeffaflık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ferdi Gökçe’ye göre özellikle bireysel satışlarda araç geçmişine dair bilgilerin eksik ya da manipüle edilmiş olması, tüketicilerin en büyük risklerinden biri olarak öne çıkıyor.

81 ilde 135'ten fazla şube ve 650'yi aşkın çalışanla hizmet veren Yamanlar Oto Ekspertiz’in verilerine göre, sahada inceledikleri her 3 ikinci el araçtan birinde gizli hasar tespit ediliyor. Araçların önemli bir bölümünde boya, değişen parça veya hasar geçmişi bulunuyor. Bu durum, ekspertiz yapılmadan alınan araçlarda maddi kaybın on binlerce liraya ulaşabileceğine işaret ediyor.

Sosyal medyada 4,5 milyonu aşkın takipçisiyle gerçek ekspertiz hikayeleri paylaşarak tüketicileri ikinci el araç dolandırıcılığına karşı bilinçlendiren Ferdi Gökçe, “Nakliye sırasında oluşan hasarlar, boya düzeltmeleri veya parça değişimleri tüketiciye her zaman şeffaf şekilde aktarılmayabiliyor. Biz haftalık kontrollerimizde sıfır araçlarda bile beklenmedik sorunlarla karşılaşıyoruz. Sosyal medyanın etkisiyle bilgiye erişim arttı ama davranış değişimi aynı hızda değil. İnsanlar riskin farkında olsa da işlem anında ekspertizi atlayabiliyor. Oysa bağımsız ve tarafsız bir ekspertiz raporu, hem hukuki hem de maddi açıdan en güçlü güvence” dedi.

“Çözüm bağımsız ekspertiz hizmetinde”

Yamanlar Oto Ekspertiz Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Gökçe’ye göre, çözümün merkezinde bağımsız ekspertiz hizmeti yer alıyor. Satıcıdan veya bayiden bağımsız, TSE belgeli bir inceleme süreci; araç geçmişi, mekanik durum ve olası risklerin net şekilde ortaya konmasını sağlıyor.

Araç alım sürecinde fiyat, model ve donanım kadar teknik durumun da bağımsız şekilde kontrol edilmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Ferdi Gökçe, “2 yıl içinde 300 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu elbette ticari bir büyüme ama aynı zamanda tüketicilerin bize duyduğu güvenin de önemli bir göstergesi” açıklamasını yaptı.