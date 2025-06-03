Vaden Otomotiv 2025 yılını da üretim ve istihdamda büyümeyle geçirecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 fabrikası ile entegre bir üretim gücüne sahip olan Vaden, bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Firma aynı zamanda İSO ve TİM'in ilk bin sıralamalarında her yıl yükselerek zirveye yürüyor. Bugün Vaden Otomotiv, 120 bin metrekareyi aşan üretim alanı, modern tesisleri, yüksek teknolojili makine parkuru ve yüzlerce çalışanı ile otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu pek çok ürünü üretiyor.

2025 yılı itibarıyla stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda unvan değişikliğine giden şirket, yoluna Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak devam ediyor. Bu değişim, kurumsal yapıyı daha da güçlendirmek ve küresel marka hedefini yansıtmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Markamız kalitesini ispatladı"

2025 yılı hedef ve planlarını değerlendiren Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, yılı yatırımlarla tamamlayacaklarını dile getirdi. Ülke yapılanları kapsamında, Güney Afrika, Güney Amerika ve Dubai'de depo ve ofis yatırımlarını tamamladıklarını belirten Acar, "Ürünlerimize çok güveniyoruz. Markamız tüm dünyada kabul görmüş ve kalitesiyle kendini ispatlamıştır. Mercedes, Man, Scania, Daf, Volvo, Renault, Iveco ve Amerikan araçları başta olmak üzere dünya yollarındaki tüm ağır vasıta markalarında parçalarımız kullanılıyor. Ciddi bir after market ağı oluşturduk" diye konuştu.

Ar-Ge harcamaları önemli seviyede

Ürün gamı ve pazar büyüklüğünün her geçen gün arttığını dile getiren Seyit Acar, "Bu yıl AR-GE bütçemiz ciromuzun yüzde 5'i olacak. AR-GE'yi çok önemsiyoruz. Şu anda 100'e yakın mühendis AR-GE merkezimizde çalışıyor. 15 bin çeşit ürüne ulaştık. Bunu güçlü AR-GE yatırımlarımızla başarıyoruz" dedi.

Acar, Türkiye'nin bayrağını 100'ün üzerinde ülkede dalgalandırmanın gururu ile daha fazla üretip, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Acar, üretim ve istihdamda büyüyerek devam ederken, sosyal sorumluluk alanında önemli projelerde yer aldıklarını sözlerine ekledi.