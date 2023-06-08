Valeo, 5 yıl içinde üretimini de istihdamını da iki kat artıracak

Esra Özarfat / BURSA

Binek otomobil manuel şanzımanları açısından küresel bir yetkinlik merkezi olarak tanınan Valeo Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında global orjinal ekipman üreticilerine (OEM) ve satış sonrası müşterilerine hitap eden en büyük tedarikçiler arasında yer alıyor. Üretimin yüzde 60’ını ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihraç eden Valeo’nun ürün yelpazesinde binek otomobiller, hafif ticari araçlar, ağır vasıtalar, traktörler ile otobüsler yer alıyor. Valeo Türkiye, Rusya Ülke Direktörü Tuna Arıncı, “Yeni tip ya da hassasiyet seviyesi ve malzeme detayı özel komponentler için tedarikçi araştırma çalışmalarımız ve bununla birlikte ihtiyaç duyulabilecek makine ekipman yatırım detaylarının fizibilitelerini yapıyoruz. Amacımız gerek duyulabilecek yatırım yükünü üstlenebilecek finansal güç ve yeterliliğe sahip tedarikçilerimiz ile yeni teknoloji ürünlerimizde kullanılan komponentlerimizin Türkiye sınırları içerisinde üretilebilirliğini sağlayarak ülke ekonomisi için ek bir kaynak ve katma değer yaratmaktır” dedi. Valeo Türkiye olarak yerlileştirme süreçlerine önem verdiklerine ve tüm mevcut ürün grupları bazında yerlileştirme oranının yüzde 50 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Arıncı, yeni ürünler ile birlikte bu oranının korunması ve hatta arttırılmasını hedeflediklerini aktardı.

“1 milyar euro ciroyu yakalamayı hedefliyoruz”

Otomotiv endüstrindeki dönüşümde sahip oldukları yeni teknolojiler ile etkin rol aldıklarına işaret eden Tuna Arıncı, geçtiğimiz yıl elektrikli araçlarda kullanılan elektrikli klimaların Türkiye fabrikasında seri olarak üretilmeye başlandığını, yine elektrikli araçların batarya termal yönetim sistemleri için de projelerin devam ettiğini dile getirdi. Tuna Arıncı, Valeo’nun planladığı yatırımlarla birlikte mevcut olan tesislerini hem metrekare hem de çalışan personel sayısı olarak 5 yıl süre zarfında 2 katına çıkaracağını duyurdu. Arıncı, “Ülkemiz için yeni istihdam sahaları oluşturacak olan bu büyüme, çoklu ürün yelpazesinin yerli ve yabancı birçok OEM ile tanışması ile birlikte, artarak sürmeye devam edecektir. Mevcuttaki 3 fabrikamıza ilave olarak 2 yeni fabrika daha açacağız. 300 milyon euroya yakın yatırım ile 1 milyar euro ciroyu yakalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Farklı ürün grupları da yatırım planında

Farklı ürün grupları için farklı yatırım planları bulunduğunun altını çizen Tuna Arıncı, Termal Sistemler alanında yapacakları ve önümüzdeki yıl tamamlanacak E-Compressor yatırımıyla Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren araç fabrikalarının elektrikli ve hibrit araçlarının ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi. Arıncı diğer yeni yatırımlar ile ilgili şunları söyledi: “Silecek Sistemleri aktivitemizde Ford, Toyota ve Togg projeleri ile birlikte dört istasyondan oluşan silecek mekanizması üretim hattı devreye alınacak. Bu yatırım ile birlikte “Reversible” motor teknolojisine sahip silecek mekanizma konseptleri üretebilme yetkinliğine sahip olacağız. Elektrifikasyon aktivitemizde öncelikli olarak 48V IBSG için ve sonrasında ek olarak 48V DCDC dönüştürücüler içinde yatırım planlanıyor. Güç Aktarımları ürün grubunda e-drive/reducer için de yatırım paketlerini ve yeni teknolojilerini seneye tamamlanacak olan tesisimizde devreye almayı planlıyoruz.”

Otomotivin her alanında yer alıyor

Valeo Güç Aktarım Sistemleri, tüm araçlar için en yeni nesil debriyaj, tork konvertörleri ve çift kütleli volan teknolojileri üretiyor. Valeo Elektrifikasyon Sistemleri tesisinde ise alternatör üretilirken, Silecek Sistemleri tesisinde de silecek lastiklerinin ve kollarının, ön ve arka silecek mekanizmalarının montajı yapılıyor. Yine Bursa’daki Valeo Termal Sistemler tesisinde HVAC klima üniteleri, fan sistemleri ve fırçasız motorlar üretilirken, İstanbul Esenyurt'ta da Ticari Taşıtlar Termo Sistemleri fabrikasında otobüs klimaları, klima kapakları, yan duvar ısıtıcıları ve şoför klimaları üretiliyor.