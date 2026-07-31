Vatandaş ihbar etti, Bakanlık harekete geçti: İkinci el Tesla ilanına 325 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasına yönelik denetimlerini sürdürürken, mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen bir araç satıcısına idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vatandaş ihbarı sonuç verdi: Fahiş fiyatla satılan Tesla'ya 325 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı'nın incelemesi, vatandaşlardan gelen bir ihbarla başladı. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ikinci el bir Tesla'nın üretici tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilana çıkarıldığını tespit etti.

Otomotiv Ticareti Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen inceleme sonucunda, ilgili mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen araç satıcısına 325 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında “liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi” nedeniyle 325 bin Tl idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."