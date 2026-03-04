Vavacars, ikinci el pazarını şekillendirecek üç kritik faktörü açıkladı

İkinci el araç sektörünün önemli temsilcilerinden VavaCars, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak hazırladığı "VavaAI Fiyat Endeksi’nin Şubat 2026 sonuçlarını açıkladı.

Piyasadaki halka açık verilerin kapsamlı analiziyle oluşturulan rapor, ikinci el araç fiyatlarında yaşanan değişimleri ortaya koydu.

2026 yılının ilk iki ayındaki toplam fiyat artışı yüzde 2,4 seviyesine ulaştı

Endeks verilerine göre, ikinci el araç fiyatları şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,28 oranında artış kaydetti. Ocak ayındaki yükseliş grafiğinin sürmesiyle beraber, 2026 yılının ilk iki ayındaki toplam fiyat artışı yüzde 2,4 seviyesine ulaştı.

İkinci el araç fiyatlarındaki yükselişin döviz kurlarındaki hareketle paralel seyrettiği görüldü.

Fiyat arıtşları tüm segmentlere yayıldı

Raporun dikkat çeken bulguları arasında, fiyat artışının pazarın geneline yayılması yer aldı.

A, B, C ve D segmentlerinin tamamında fiyat yükselişi hissedilirken, segmentler arasında bir ayrışma yaşanmaması talebin tüm araç tiplerinde benzer şekilde arttığına işaret etti.

2023-2025 model arası araçlar ise diğer yaş gruplarına kıyasla daha güçlü bir fiyat artışı sergiledi.

Piyasanın gelecekteki rotasını belirleyen faktörler

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, piyasadaki fiyat artışlarının geçici bir durum olmaktan ziyade, temel ekonomik göstergelerin doğrudan bir sonucu olarak öne çıktığını söyledi.

Yılın başında görülen fiyat yükselişlerinin ikinci el araç değerlerinin yeniden dolar kuruyla paralel hareket etmeye başladığını aktaran Gözelekli, gelecek dönemde piyasanın rotasını; bankaların kredi politikaları, dövizdeki değişimler ve sıfır kilometre araçların fiyat listelerinin tayin edeceğini söyledi.