VavaCars, yapay zekâyla yüzde 35 büyüme hedefliyor

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

EKONOMİ Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şirketin yalnızca ikinci el araç alım-satım platformu olmadığını, yapay zekâ ve teknoloji odaklı bir “start-up” olarak 7. yılında kârlılık noktasına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

2025 yılının otomotiv sektörü için dengelenme yılı olduğunu belirten Gözelekli, “Geçtiğimiz yıl ikinci el araç pazarı yüzde 6 ila 6,5 civarında bir büyüme sergiledi. VavaCars olarak biz ise adet bazında yüzde 35, kârlılık bazında ise yüzde 45’e yakın bir büyüme gerçekleştirdik. 2026 yılına da bu motivasyonla başladık. Ocak ve şubat aylarındaki seyir, yıl sonu için koyduğumuz yüzde 35’lik büyüme hedefiyle uyumlu ilerliyor” dedi. Türkiye’de hâlâ her sıfır araca karşılık 7 adet ikinci el aracın el değiştirdiğini hatırlatan Gözelekli, pazarın lokomotifinin ikinci el olmaya devam edeceğini vurguladı. Serdıl Gözelekli, dünya genelinde teknoloji start-up’larının kârlılığa ulaşma süresinin genellikle 10–15 yılı bulduğuna dikkat çekerek, VavaCars’ın bu süreci çok daha kısa sürede tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Yapay zekâyla fiyatlama motorunu kurdu

Gözelekli, şirketin teknoloji yatırımlarına değinerek, “Birçok rakibimiz dışarıdan hizmet alırken, biz yüzde 100 yapay zekâ tabanlı kendi fiyatlama motorumuzu geliştirdik. Kendi satış verilerimiz ve piyasa analizlerini harmanlayan bu sistem sayesinde en doğru fiyatlamayı yapıyoruz. Ayrıca ‘Vava AI Bot’ ile müşterilerimizin sorularını çağrı merkezine ihtiyaç duymadan anında yanıtlıyoruz” açıklamasında bulundu. Fiziksel ağlarını da genişletmeye devam edeceklerini belirten Gözelekli, “Bursa, Antalya ve Adana gibi büyük Anadolu şehirlerinde 2025 yılı boyunca güçlü ve sürdürülebilir bir performans elde ettik. Bu şehirlerdeki sonuçlar, ikinci el araç talebinin yalnızca metropollerle sınırlı olmadığını ve perakende davranışlarının Anadolu genelinde hızla olgunlaştığını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda VavaCars, 2026 yılında coğrafi genişlemesini artırarak yeni lokasyonlarda hizmet vermeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

İkinci elde ‘güven’ oyunu değiştirdi

Sektördeki en büyük sorunun güven olduğunu ifade eden Gözelekli, yaptıkları anketlerde her iki kişiden birinin dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kaldığını gördüklerini söyledi. 3 saat içinde ödeme, 14 gün iade ve garanti seçenekleriyle bu tabuyu yıktıklarını belirten Gözelekli, “Bugün tüketiciler için belirleyici olan unsur yalnızca birkaç bin liralık fiyat avantajı değil; güven, şeffaflık ve kaliteli ekspertiz deneyimi. 2026’yı ise müşteri deneyiminde fark yaratan uygulamalarla öne çıkacağımız bir atılım yılı olarak konumluyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte fiyat artışı enflasyonun çok altında kaldı

VavaCars’ın yapay zekâ ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mart 2026 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yükseliş trendini korudu. Mart ayında aylık bazda yüzde 1,09 artış kaydedilirken, yılın ilk üç ayındaki toplam artış yüzde 3,5 seviyesine ulaştı. Gözelekli, “Mart ayında üst üste üçüncü kez fiyat artışı kaydettik ancak bu artış enflasyonun gerisinde kaldı. İlk çeyrekteki yüzde 10’luk enflasyona karşın yüzde 3,5’lik artış, fiyatların reel olarak düştüğünü ve dolar kuruyla paralel seyrettiğini gösteriyor. Dolar bazında fiyat hareketi neredeyse yatay. Önümüzdeki dönemde kur hareketleri ve kredi koşulları piyasanın yönünü tayin etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.