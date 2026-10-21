Vergi ve kota baskısı Çinli otomobil devlerini harekete geçirdi: Avrupa’da üretim planı

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Çin ile Avrupa Birliği, 9 Ekim’de Çin yapımı hibrit otomobillerin ithalatına gelecek yıldan itibaren kota uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Başlangıç kotasının yıllık 350 bin araç olması ve takip eden dört yıl boyunca her yıl yüzde 6 artırılması bekleniyor.

AB ayrıca Çin’de üretilen tamamen elektrikli otomobillere yüzde 17,8 ile yüzde 45,3 arasında değişen oranlarda vergi uyguluyor. Bu düzenlemeler, Çinli üreticileri Avrupa pazarına yönelik araçlarını bölge içinde üretme seçeneklerine yöneltiyor.

Changan'dan 2030 için 300 bin araç hedefi

Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile, Avrupa Birliği sınırları içinde üretim yapmak için yerel bir ortakla iş birliği planlıyor. Şirket, 2028 yılında Avrupa’da 180 bin, 2030’da ise yıllık 300 bin araç üretmeyi hedefliyor.

Changan yöneticisi Zhao Fei, şirketin Avrupa’daki yerel üretim planlarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

BYD, Fransa ve İspanya'yı değerlendiriyor

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki üretim ağını genişletmek amacıyla Fransa ve İspanya’da fabrika kurma seçeneklerini değerlendiriyor. Şirketin Macaristan’daki tesisinin ise bu yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Chery Automobile da İspanyol ortağı Ebro ile Barcelona’daki eski Nissan fabrikasında araç üretmeyi hedefliyor. Şirketin üretime ve teslimatlara 2026’nın sonunda veya 2027’nin ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Stellantis ve Geely de Avrupa'da üretim arayışında

Avrupa’daki üretim kapasitesini değerlendiren bir diğer şirket Stellantis oldu. Şirket, Leapmotor ile stratejik ortaklığını derinleştirerek İspanya’daki bir fabrikaya elektrikli araç üretim hattı eklemeyi hedefliyor. Stellantis, Çinli üretici Leapmotor’un yüzde 21 hissesini elinde bulunduruyor.

Geely Auto ise elektrikli araç üretiminde Ford Motor’un İspanya’daki kullanılmayan üretim kapasitesinden yararlanmak üzere anlaşma imzaladı.

Çin'in hibrit otomobil ihracatında artış beklentisi

Çin, bu yılın ilk yarısında Avrupa Birliği’ne 452 bin hibrit otomobil gönderdi. Çin’in hibrit araç ihracatının yıl genelinde 800 bin adedi aşabileceği tahmin ediliyor.

Bu rakamlar, Avrupa pazarının Çinli üreticiler açısından önemini ortaya koyarken, kota uygulamasının devreye girmesiyle şirketlerin üretim ve tedarik stratejilerinde değişiklik yapması bekleniyor.

Avrupa otomotiv sektöründe yeniden yapılanma gündemde

Avrupa Ticaret Odası Çin Başkan Yardımcısı Carlo Diego D’Andrea, elektrikli araç ticaretindeki sorunların iki ekonomi arasında daha fazla kısıtlamaya ve gerilime yol açabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa’daki bazı otomobil fabrikalarının kapanabileceği veya üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yeniden yapılandırılabileceği belirtiliyor. Çinli üreticilerin Avrupa’da yerel üretime yönelmesi, bir yandan ticaret engellerini aşma arayışını öne çıkarırken diğer yandan bölgedeki otomotiv sektörünün rekabet koşullarını da etkileyebilir.