Volkswagen 3 silindirli 1.0 TSI motorlara veda ediyor

Volkswagen Grubu, on yılı aşkın süredir Polo’dan Golf’e, T-Roc’tan Leon’a kadar pek çok modelinde yer verdiği verimlilik odaklı 3 silindirli 1.0 TSI motoru için yolun sonu göründü. Gelen son bilgilere göre Alman devinin yeni stratejisi, "motor hacmini küçülme" akımından, daha büyük hacimli ancak daha verimli motorlara geçişi temsil ediyor.

Volkswagen’in bu radikal kararının arkasında üç temel neden yatıyor:

Euro 7 emisyon standartlarını yakalamak için küçük motorların üzerine eklenen karmaşık filtreleme sistemleri, üretim maliyetlerini aşırı artırıyor.

1.5 litrelik 4 silindirli TSI üniteler, Mild Hybrid (hafif hibrit) ve Plug-in Hybrid (PHEV) sistemlerle çok daha uyumlu çalışıyor.

Volkswagen mühendisleri, 1.5 litrelik motorun silindir kapatma teknolojisi (ACT) sayesinde, gerçek sürüş koşullarında 1.0 litrelik motora kıyasla hem daha sessiz hem de benzer yakıt ekonomisi sunduğunu belirtiyor.

Yeni giriş seviyesi: 1.5 TSI

Volkswagen 1.0 TSI motorun yerini, 1.5 ve 2.0 litrelik 4 silindirli motorlar alacak. 150 beygir güce kadar modellerde şu anda T-Roc’ta kullanılan 1.5 eTSI yer alacak. Daha yüksek güce sahip modellerde 2.0 TSI turbo benzinli motora yer verilecek.

Hangi modeller etkilenecek?

Türkiye'nin haberine göre, düşük vergi ve ekonomik tüketim avantajıyla 14 yıldır özellikle Türkiye pazarında çokça tercih edilen motorun vedasıyla, ilk etapta Polo, T-Cross ve Taigo gibi B segmenti modellerin etkilenmesi bekleniyor. Seat ve Skoda markalarının birçok modeli de bu değişimden etkilenecek.

Marka geçtiğimiz yılda da efsanevi 2.5 litrelik 5 silindirli motorunun 2027 yılında Avrupa pazarından çekileceğini açıklamıştı.