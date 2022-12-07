Volkswagen Aero ne zaman çıkacak? Volkswagen Aero teknik özellikleri nelerdir?

Volkswagen, Avrupa pazarında Volkswagen Passat Sedan'ın üretim ve satışının durdurulduğunu duyurdu. 1967 yılından bu yana çeşitli versiyonlarda üretilen Volkswagen Passat'ın sedan versiyonunun Avrupa pazarından çekilmesi kararının ardından tüketicilerin en fazla merak ettiği konu Volkswagen'in bu modelin yerine hangi modeli tüketicilere sunacağı oldu.

Volkswagen Passat Sedan'ın yerini alması beklenen model ise Volkswagen Aero... Volkswagen'in ilk elektrikli sedan modeli olması planlanan Volkswagen Aero'ya dair detaylar ise yakın zamanda ortaya çıktı.

Passat Sedan'ın yerini alacak Volkswagen Aero'nun tasarımında 2018'de açıklanan Vizzion konseptinden ilham alındı. Şık tasarımı ile dikkat çeken Volkswagen Aero, 620 kilometre menzile sahip olacak.

Teknik özellikleri

Volkswagen Aero 4975 mm (yaklaşık 5 metre) uzunluğa sahip olacak. Diğer yandan ise zarif eğimli coupe tarzında tavan çizgisi, 0,23’lük mükemmel bir sürtünme katsayısı elde edilmesine yardımcı oluyor. Aracın modüler elektrikli platformu (MEB), oldukça geniş bir aks mesafesi ve dolayısıyla inanılmaz geniş bir iç mekan sağlıyor. Araç, 77 kWsa’lik bir lityum iyon bataryaya sahip. Bununla beraber verimli güç-aktarma sistemi ve gelişmiş aerodinamik özelliklerin etkileşimi sayesinde ID. Aero, 620 kilometreye (WLTP) kadar menzile sahip. Volkswagen Aero’nun şarjı ise 30 dakikada yüzde 80’lik dolum sağlayacak. Volkswagen Aero çift motora sahip ve dört çeker olacak şekilde piyasaya çıkacak. Diğer yandan ise Volkswagen Aero 340 HP’lik bir motora sahip olacak. Bunun sayesinde ise 200 km/h’a kadar azami hız sınırı olacak. Aracın 0-100’ü ise 5.4 saniye.

Ne zaman çıkacak?

Volkswagen Aero'nun Passat'tan boşalan üretim bandını doldurması ve VW'nin ilk elektrikli sedanının 2023 yılında yollarda olması planlanıyor. 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa çıkması planlanan Volkswagen Aero'nun Avrupa'ya gelişiminin ise 2023 sonuna doğru olması bekleniyor.