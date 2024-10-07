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Volkswagen CEO'su Avrupa'yı Çin konusunda uyardı

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik planladığı gümrük vergilerini yönelik bir uyarıda bulundu. Blume, vergilerin yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek cezalandırıcı vergilerin Avrupa'daki yatırımları tehlikeye atabileceğini ve uzun vadede Avrupa ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin zarar görebileceğini vurguladı.

Haber Merkezi
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Volkswagen CEO'su Avrupa'yı Çin konusunda uyardı
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Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine konuşan Blume, “Cezalandırıcı vergiler yerine yatırımlar için karşılıklı kredi verilmesi gündeme gelmeli. Yatırım yapan, istihdam yaratan ve yerel şirketlerle iş birliği yapanlar, gümrük vergilerinde avantaj sağlamalıdır” dedi.

Avrupa'nın vergi planı

Avrupa Birliği, Almanya’nın ve Alman otomobil üreticilerinin itirazlarına rağmen Çin’de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerine devam edeceğini açıkladı. Bu durum, Avrupa Birliği’nin on yıl içindeki en büyük ticaret anlaşmazlığında Çin ile görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor.

Çin’de üretilen elektrikli araçlara uygulanacak olan %45’e varan vergilerin, otomobil üreticilerine milyarlarca dolarlık ek maliyet getireceği belirtiliyor. Bu vergilerin gelecek aydan itibaren beş yıl boyunca yürürlükte kalması planlanıyor.

Avrupa Komisyonu, bir yıl süren anti-sübvansiyon soruşturmasının ardından bu vergilerin haksız Çin sübvansiyonlarını dengelemek amacıyla getirileceğini ifade etti. Ancak Komisyon, Çin ile görüşmelerin devam edeceğini de belirtti.

Blume, Çin’in misilleme olarak Avrupa otomobil üreticilerine zarar verebilecek gümrük vergileri uygulama riskine dikkat çekti.

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