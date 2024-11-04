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Volkswagen CEO'sundan açıklama geldi: Maliyet kesintisine gidiliyor

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Avrupa’daki düşük talep ve Çin'den gelen düşük gelirlerin, şirketin yıllardır süregelen yapısal sorunlarını ortaya çıkardığını ve bu nedenle maliyet düşürme programının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Volkswagen CEO'sundan açıklama geldi: Maliyet kesintisine gidiliyor
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Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Avrupa’daki düşük talep ve Çin'den gelen düşük gelirlerin, şirketin yıllardır süregelen yapısal sorunlarını ortaya çıkardığını ve bu nedenle maliyet düşürme programının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Blume, Almanya'daki operasyon maliyetlerinin rekabet gücünü zorladığını vurguladı.

Volkswagen’ın CEO’su Oliver Blume, şirketin “on yıllardır süregelen yapısal sorunlarını” çözmek için planlanan maliyet düşürme programının zorunlu olduğunu açıkladı. Blume, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Avrupa'daki düşük pazar talebi ve Çin'den gelen gelirdeki düşüşlerin, Volkswagen'de uzun süredir devam eden yapısal sorunları gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

Volkswagen işçi konseyi başkanı, geçen daha önce yaptığı açıklamada, otomobil üreticisinin Almanya'da en az üç fabrikayı kapatmayı, on binlerce çalışanı işten çıkarmayı ve mevcut fabrikalarını küçültmeyi planladığını söylemişti.

Şirket bu planları henüz doğrulamadı ancak geçen hafta, çalışanların maaşlarında yüzde 10 kesinti istemişti. Şirket bu adımın VW'nin istihdamını koruması ve rekabet gücünü sürdürmesi için zorunlu olduğunu savundu.

Blume, Almanya’daki yüksek operasyon maliyetlerinin Volkswagen’in rekabet gücünü ciddi şekilde etkilediğini vurguladı ve "Almanya’daki maliyetlerimiz büyük ölçüde azaltılmalı" dedi.

Maliyet düşürme hedefleri konusunda taviz vermeyeceklerini ancak bu hedeflere ulaşma yollarında esnek olabileceklerini ifade etti.

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