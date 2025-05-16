Volkswagen COE’su uyardı: Çin baskısı devam edecek

Volkswagen, faaliyet ortamının dış faktörler tarafından yaratılan “büyük risklerle dolu” olduğunu belirtirken, otomobil endüstrisindeki koşulların ileriye dönük olarak zorlu olmaya devam etmesini bekliyor.

CEO Oliver Blume, yıllık hissedarlar toplantısı ile birlikte yayınlanan konuşma metninde, önümüzdeki yıllar geleceğin otomotiv dünyasında kimin rol oynayacağını belirleyeceği için grubun maliyet tabanının daha sağlam olmasını sağlamak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Blume, “Ürün avantajlarımızı sürekli olarak geliştirmeli ve rekabetçi bir maliyet yapısı üzerinde disiplinle çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

Kuzey Amerika kilit bölge

Blume, 2025'in Çin'de rekabet baskısının devam edeceği bir başka zorlu yıl olmasını bekliyor. Ancak Alman otomobil grubu, Çin'de tamamen yerel müşterilere özel otomobiller geliştirme stratejisini sürdürüyor ve 2026'dan itibaren ülkede kapsamlı model lansmanları planlıyor.

Kuzey Amerika'da geçen yıl teslimatlarda yüzde 6'nın üzerinde bir artış kaydeden Şirket, mevcut ticaret politikasını çevreleyen zorluklara rağmen bölgede daha fazla büyüme hedefliyor.

Blume, “Kuzey Amerika, Volkswagen Grubu'nun büyüme stratejisinde kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Bu bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.