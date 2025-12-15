Volkswagen: Çözüm bulamazsak Polo'nun Türkiye'de satışını durduracağız

Türkiye’ye Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki ülkelerden getirilen otomobillere yönelik yeni gümrük tarifesi 22 Kasım’da yürürlüğe girmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte ek gümrük vergisine tabi tutulan modellerden birisi de Volkswagen'in Türkiye'de en çok satan modelleri arasında yer alan Polo.

CNBC-e'de Emre Özpeynirci'nin Oto Ekonomi programına konuk olan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo’nun Türkiye'deki geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Bottaro, "Üreticiyle çok yakın temas­tayız. Türkiye, hem pazar büyüklüğü hem de bizim performansımız açısından şu an Avrupa’daki 5. büyük Volkswagen pazarı. Polo’daki bu kayıp muhtemel sonlanma üreticinin de mutlu olduğu bir durum değil. Ama günün sonunda üretici karar verirken, biz kendilerine olabilecek sorunları dile getirmiştik. Çözüm bulmaya çalışıyoruz, fakat ek yükümlülüğün yüksekliği, lojistik maliyetlerin artması otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız. Bu ek yükümlülükler Polo’nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Polo’nun elektrikli versiyonu geliyor"

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, "Elektrikli modellerde isimler değişti. Bunları ID Polo ve ID Cross olarak göreceğiz. Polo’yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılının son bölümünde bu iki modelin satışı dünyada başlıyor olacak ve muhtemelen Türkiye’de aynı dönemde getiriyor olacağız. 1 sene veda edeceğiz ardından Polo elektrikli versiyonuyla çok daha dinamik bir şekilde yer alacak. ID Polo, Polo’nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu an fiyat çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Passat ve Jetta modelleri hakkında da konuşan Bottaro, "Volkswagen Çin'de 30 yıldır çalışmalarını yürüten büyük bir marka. 29 yıldır Çin'de pazar lideri. Passat ve Jetta’nın yeniden üretilmesi gündemde değil. Asya pazarlarına bu üretim açılıyor. Fakat hepimizin bildiği gibi Türkiye'de bir otomobilin ithalatının yapılabilmesi için Avrupa homologue olması gerekiyor. Bu süreç çözümlendiği sürece bu iki modelin Türkiye'ye girmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.