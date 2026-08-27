Volkswagen neden 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor?

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Volkswagen (VW) yönetimi, benzeri görülmemiş bir tasarruf programı kapsamında bu hafta çalışanlarla olağanüstü toplantılar düzenliyor. Gündemde 100 bine varan istihdam azaltımı ve Almanya'daki bazı otomobil fabrikalarının kapatılması ihtimali bulunuyor.

Alman otomotiv sektörü; Çinli rakiplerin yoğun baskısı, elektrikli araçlara geçiş, yüksek üretim maliyetleri ve diğer zorluklar nedeniyle derin bir yapısal krizle karşı karşıya.

Üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan VW, Almanya'daki fabrikalarında kapasite fazlası, yüksek sabit giderler ve Çinpazarına olan bağımlılık nedeniyle bu sorunlardan en fazla etkilenen şirketlerden biri.

Çalışanları özellikle kaygılandıran konulardan biri de yeniden yapılanmanın nasıl duyurulduğu. Çalışan temsilcileri iletişim sürecini "felaket" olarak nitelendiriyor.

İlki VW'nin Wolfsburg'daki merkezinde olmak üzere dokuz ayrı toplantının düzenlenmesi planlanıyor. Hafta sonuna kadar Emden, Zwickau, Braunschweig ve Hannover gibi diğer tesislerde de görüşmeler yapılacak.

DW'den Nik Martin'in derlediği habere göre çalışanlar daha önce, ağırlıklı olarak gönüllü ayrılma programları yoluyla yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımını kabul etmişti. Ancak yönetim şimdi 50 bin kişinin daha işten ayrılması gerektiğini belirtiyor.

Volkswagen neden bu kadar sert kesintilere ihtiyaç duyuyor?

CEO Oliver Blume, VW'nin "son derece kritik bir durumda" bulunduğunu ve bugüne kadar alınan önlemlerin rekabet gücünü yeniden kazanmak için yeterli olmadığını vurguluyor.

Blume, geçen hafta şirketin intranetinde çalışanlara verdiği bir röportajda, "Gereğinden fazla büyüğüz. Bu da bizi çoğu zaman fazla yavaş ve fazla karmaşık hale getiriyor" dedi.

Yaklaşık 630 bin çalışanı bulunan Volkswagen, üretim süreçlerinin büyük bölümünü kendi kontrolü altında tutmayı tercih etmesi nedeniyle yıllar içinde rakiplerine kıyasla daha hantal bir yapıya dönüştü. Buna parça üretimi ve yazılım da dahil. Şirket ayrıca Skoda, Porsche, SEAT ve Bugatti gibi markaları bünyesine kattı.

Otomobil üreticisi, Çinli rakiplerin güç kazandığı bir dönemde elektrikli araçlara geçişte de yavaş kaldı. Bunun sonucunda, geçmişte en büyük pazarı olan Çin'de satışlarında ciddi düşüş yaşandı.

Blume, VW'nin Avrupa'da şu anda yılda yaklaşık yarım milyon araçlık fazla üretim yaptığını söylüyor.

Almanya'daki fabrikaların kapatılması son seçenek olarak değerlendirilse de Blume, yönetimin şu anda "bu tesislerin 2030'lu yıllarda kârlı kalmasını sağlayacak bir yol göremediğini" belirtiyor.

İstihdam indirimine gideceklerini açıklayan diğer otomobil üreticileri de Almanya'daki yüksek işletme maliyetlerini eleştiriyor. Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius geçen ay şirketin Macaristan ve Almanya'daki faaliyetleri arasında yüzde 70'lik maliyet farkı bulunduğunu söylemişti.

Çalışanlardan nasıl bir tepki bekleniyor?

Blume'nin VW çalışanlarından sert tepki görmesi bekleniyor. Güçlü sendikaların ve işçi temsilciliğinin etkisi sayesinde VW çalışanları dünyanın en yüksek ücret alan otomotiv işçileri arasında bulunuyor.

VW'nin daha önceki yeniden yapılanma planlarını kabul eden otomotiv sendikası IG Metall Başkanı Christiane Benner, çalışanların şimdi "bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Salı günü Wolfsburg'da çalışanlarla yapılan toplantıda VW İşçi Temsilciliği Başkanı Daniela Cavallo, Blume ve yönetim kuruluna duyulan "güvenin sarsıldığını", ancak bunun "henüz onarılamayacak düzeyde olmadığını" söyledi.

Geçen ay hissedarların ve çalışan temsilcilerinin yer aldığı VW Denetim Kurulu, ikinci tasarruf paketini de reddetti.

Süreci daha da karmaşık hale getiren bir başka unsur ise Aşağı Saksonya eyaletinin VW'nin ortaklarından biri olması. Eyalet oy haklarının yüzde 20'sini elinde bulunduruyor. Alman basınındaki haberlere göre eyalet yönetimi planlara onay vermeyi reddediyor.

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies pazartesi günü, "Aşağı Saksonya otomobil eyaleti ve böyle de kalmalı" dedi. Lies, "Şimdi benim için önemli olan ortak çözümler bulmamız" diye ekledi.

Volkswagen'de kriz aşılabilecek mi?

Blume, geçen hafta sonu Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Volkswagen Grubu tarihindeki en büyük dönüşüm planını" hazırladığını söyledi.

"Target Vision 2030" adlı plan, VW'nin model yelpazesini yarı yarıya azaltmayı ve özellikle Almanya'daki genel giderleri düşürmeyi hedefliyor. Otomobil üreticisi ayrıca 2018'de yaklaşık 11 milyon araçla zirveye ulaşan küresel üretimini gelecekte yılda 9 milyon araca indirecek.

Çin'den gelen rekabetin yanı sıra ABD'nin gümrük vergileri, jeopolitik gelişmeler ve bürokratik yüklerle karşı karşıya olan Blume, VW yönetiminin dünya genelinde "risklerin daha da artacağını varsayması gerektiğini" söyledi.

Küresel otomobil üreticilerinin çoğu, Çin yapımı elektrikli araçların dünya pazarlarına hızla yayılmasına, giderek öngörülemez hale gelen piyasalara ve emisyon hedeflerini tutturamayan şirketlere para cezaları da öngören AB'nin net sıfır kurallarının artan baskısına uyum sağlamakta zorlanıyor.

Blume gazeteye yaptığı açıklamada, önümüzdeki birkaç yılın hangi otomobil üreticilerinin ayakta kalacağını belirlemesi açısından "belirleyici" olacağını söyledi.

VW'nin yüzde 3,8 ile sağlam bir faaliyet kâr marjı elde ettiğini belirten Blume, buna rağmen bu kârın yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapmak ve mevcut üretim altyapısını sürdürülebilir biçimde finanse etmek için yeterli olmadığını söyledi.