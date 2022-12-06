Volkswagen Passat Sedan üretimi durduruldu mu?

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat Sedan modelinin Avrupa'da üretim ve satışını durdurduğunu açıkladı. Türkiye'de en çok talep edilen otomobillerden biri olan Volkswagen Passat Sedan modeli için Avrupa çapında alınan karar Türkiye'yi de etkilerken, tüketiciler Volkswagen Passat Sedan modelinin yerini alacak modeli araştırmaya başladı.

Volkswagen'in Passat Sedan modeli için aldığı kararın bir benzerini geçtiğimiz süreçte Ford, Fiesta modeli için almıştı. Ford Fiesta'nın üretim ve satışının 2023 yılından itibaren durdurulacağı duyurulmuştu.

Passat sahibi olmak isteyenler farklı gövde tiplerine yönelecek

Türkiye'de kendi segmentinin en çok tercih edilen otomobillerinden olan Volkswagen Passat Sedan'ın ikinci eline sahip olmak hala mümkün olsa da, sıfır bir Volkswagen Passat Sedan bulmak artık mümkün olmayacak. Passat modelini satın almak isteyenler ise modelin station wagon gövde tipinde üretilen Volkswagen Passat Variant ve Volkswagen Passat Alltrack versiyonlarını satın alabilecekler.

Volkswagen Passat Sedan'ın yerini hangi model dolduracak?

Volkswagen Passat Sedan'ın üretiminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri bu modelin yerine üretilecek modelin ne olacağı... Volkswagen bu modelden boşalan üretim bandını elektrikli modeller ile doldurmayı planlıyor.

Volkswagen'in elektrikli crossover'ı ID4 ve elektrikli sedan Aero'nun Passat Sedan'dan boşalan yeri doldurması bekleniyor.