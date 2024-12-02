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Volkswagen’de 9 fabrikanın işçileri greve gidiyor

Alman devi Volkswagen’in 9 fabrikasında işçilerin greve gideceği belirtildi.

Haber Merkezi
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Volkswagen’de 9 fabrikanın işçileri greve gidiyor
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IG Metall sendikası, Almanya genelindeki Volkswagen’in dokuz otomobil ve parça fabrikasında çalışan işçilerin pazartesi günü birkaç saatliğine greve gideceğini ve otomobil üreticisinin Almanya'daki operasyonlarının geleceği konusunda işçi ve yönetimin çatışması nedeniyle montaj hatlarının duracağını söyledi.

Binlerce kişinin otomobil üreticisinin Wolfsburg'daki genel merkezinde toplanması bekleniyor.

Yaklaşık 14.000 kişinin çalıştığı Hannover fabrikası ile Emden, Salzgitter ve Brunswick gibi diğer parça ve otomobil fabrikalarında da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Sendika geçen hafta, 2025 ve 2026 yılları için ikramiyelerden vazgeçilmesi de dahil olmak üzere 1,5 milyar euro tasarruf sağlayacağını söylediği önlemler önerdi ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi bunu reddetti. Volkswagen, pazar payını korumak için maliyetleri düşürmesi ve karı artırması gerektiğini savunarak yüzde 10'luk bir ücret kesintisi talep etti.

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