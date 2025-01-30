Volkswagen’de maliyet baskısı sürüyor!

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Volkswagen yönetim kurulu üyeleri arasında, geçen yılın sonlarında sendikalarla anlaşmaya varılan kapsamlı işten çıkarmaların, zor durumdaki otomobil üreticisinin ana markasını döndürmek için yeterli olmayacağına dair endişeler artıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, beklenti, üzerinde anlaşmaya varılan işten çıkarmaların ötesinde daha fazla maliyet tasarrufu önlemine ihtiyaç duyulacağı yönünde.

Handelsblatt ayrıca, şirketin karlılık hedefini erteleyeceğini ve önümüzdeki yılın sonuna kadar değil, üç ila dört yıl içinde yüzde 6,5'lik bir marj hedeflediğini bildirdi.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, aralık ayında 35.000'den fazla işten çıkarma anlaşmasıyla toplu grevleri önledi.