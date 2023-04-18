Volkswagen'den 2026'ya kadar 10 yeni elektrikli araç

Alman Volkswagen AG, elektrikli araçlara verdiği önemi bir kez daha gösterdi ve 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç modeli daha piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. VW Binek Araçlar CEO'su Thomas Schafer, Çin'e olan bağlılıklarının sürdüğünü ve yol gösterici ilke olarak Çin'de, Çin için tam hızda gelişmeye devam edeceklerini belirtti.

Volkswagen, onlarca yıldır Çin'de en çok satan binek araç markası olarak konumunu koruyor ancak son yıllarda yerli rakipleri karşısında geriledi. Elektrikli araçlar konusunda da Çinli meslektaşlarının gerisinde kalmış olmaları, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki paylarının küçülmesine neden oldu.

Bunun farkında olan Volkswagen, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdükleri ID.3 ve ID.4 modelleri ile dikkat çeken şirket, yakın zamanda da yeni elektrikli modellerle pazardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Volkswagen'in Çin pazarındaki başarısı, gelecekteki küresel başarısı için de kritik öneme sahip. Bu nedenle şirket, Çin'deki üretim tesislerine de önemli yatırımlar yapıyor ve Çin hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. Bu sayede Volkswagen, Çin pazarındaki yerli rakipleriyle rekabet edebilir hale gelmeyi hedefliyor.