Volkswagen’den tarihi karar: 75 yıllık Seat için yolun sonu mu geliyor?

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Şirket, Seat’ın mevcut ürün döngüsünden sonraki geleceğinin hâlâ değerlendirildiğini ve 2030 sonrasına ilişkin farklı senaryoların masada olduğunu açıkladı. Ancak grup içindeki görüşmeler, yatırımların kardeş marka Cupra'ya yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.

1950'de kuruldu, 1986'da Volkswagen'e geçti

Seat, İspanya'da 1950 yılında devlet şirketi olarak kuruldu. Marka, 1986 yılında Volkswagen Grubu bünyesine katıldı ve grubun Avrupa'daki önemli markalarından biri haline geldi.

Ancak Seat'ın son yıllardaki ürün performansı, markanın geleceği açısından soru işaretlerini artırdı. Marka 2020'den bu yana yeni bir model piyasaya sunmazken, 2025'te Volkswagen Grubu'nun küresel teslimatlarının yüzde 3'ünden daha azını gerçekleştirdi.

Cupra, Seat'ı satışlarda geride bıraktı

Volkswagen'in 2018 yılında hayata geçirdiği kardeş marka Cupra ise Seat'ın aksine hızlı bir büyüme gösterdi.

Elektrikli araçlara ağırlık veren Cupra, geçen yıl yıllık satışlarda ilk kez Seat'ı geride bıraktı. Markanın tamamen elektrikli modeller sunması, Volkswagen'in gelecekteki yatırımlarını hangi markalara yönlendireceği konusunda da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Seat için elektrikli araç yatırımı tartışması

Volkswagen yöneticileri, Seat için elektrikli araç programına gerekli yatırımı yapmanın markanın mevcut kârlılık düzeyi nedeniyle kolay olmadığını daha önce dile getirdi.

Görüşmelere yakın bir kaynağa göre Volkswagen, iki ayrı marka adını aynı ürün gamında sürdürmek istemiyor. Bu senaryoda gelecekteki yeni ürünlerin Cupra çatısı altında toplanması, Seat'ın mevcut içten yanmalı modellerinin ise zaman içerisinde sona ermesi gündeme gelebilir. Ancak bu, henüz kesinleşmiş bir karar değil.

Volkswagen'in önünde dev bir yeniden yapılanma var

Seat'ın geleceğine ilişkin tartışmalar, Volkswagen'in çok daha geniş kapsamlı dönüşüm planının bir parçası.

Şirket, rekabet gücünü artırmak amacıyla model sayısını yaklaşık yarıya indirmeyi, ürün gamındaki karmaşıklığı azaltmayı ve 2030'a kadar faaliyet kâr marjını yüzde 9'a çıkarmayı hedefliyor. Plan kapsamında grup genelinde yaklaşık 50 bin ilave istihdam azaltılması da öngörülüyor.

Çinli üreticilerin baskısı artıyor

Volkswagen'in yeniden yapılanmasında Çinli üreticilerin yükselişi de önemli rol oynuyor.

BYD, SAIC Motor ve Geely gibi şirketlerin fiyat rekabetini artırması, Avrupa'daki geleneksel üreticiler üzerinde baskıyı artırırken, Volkswagen de Çin pazarındaki zayıflayan satışlar ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya bulunuyor.

Avrupa'daki yeni otomobil satışları 2025'te 13,3 milyon seviyesinde kaldı ve bu rakam 2019'un yaklaşık 2 milyon altında gerçekleşti. Çinli markaların artan pazar payı da yerleşik üreticilerin üzerindeki baskıyı artırdı.

Sadece Volkswagen değil

Otomotiv sektöründeki dönüşüm Volkswagen ile sınırlı değil.

Stellantis, 14 markasından yalnızca dördüne yatırım ağırlığı vermeye yönelirken, Nissan ve Jaguar Land Rover da kapasite azaltımı ve yeniden yapılanma adımları atıyor.

Sektör analistleri, düşen talep, yüksek yatırım maliyetleri ve Çinli üreticilerin rekabeti nedeniyle otomotiv dünyasında daha fazla birleşme, küçülme ve marka tasfiyesi yaşanabileceğini belirtiyor.

Çin'deki markalar da baskı altında

Dönüşümün yalnızca Avrupalı üreticileri etkilemesi beklenmiyor. Çin'deki elektrikli araç pazarındaki yoğun rekabetin de uzun vadede bazı markaların piyasadan çekilmesine yol açabileceği öngörülüyor.

AlixPartners'ın analizine göre Çin'de faaliyet gösteren 129 elektrikli araç markasından yalnızca 15'inin 2030'a kadar finansal açıdan sürdürülebilir kalması bekleniyor.

AutoForecast Solutions Başkan Yardımcısı Sam Fiorani ise gelişmeleri küresel otomotiv sektöründeki daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası olarak değerlendiriyor.

Seat için kritik dönem

Volkswagen'in açıklamalarına göre Seat'ın mevcut ürün döngüsünün ardından ne olacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak yatırımların daha hızlı büyüyen Cupra'ya kaydırılması ve Seat'ın yeni ürün alamaması, markanın geleceğine ilişkin tartışmaları güçlendiriyor.

75 yılı aşkın geçmişe sahip Seat'ın önümüzdeki dönemde Volkswagen çatısı altında nasıl bir konumda kalacağı, grubun yeniden yapılanma planının en dikkat çekici başlıklarından biri olacak.