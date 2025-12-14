Volkswagen’den tarihi karar: 88 yıl sonra Almanya’da bir fabrika kapanıyor

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya’daki Dresden fabrikasında araç üretimini durdurma kararı aldı. Salı günü üretim hattının kapanmasıyla birlikte şirket, 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya’daki bir tesisinde üretimi tamamen sona erdirmiş olacak.

Bu kararın arkasında, Çin pazarında satışların zayıflaması, Avrupa genelinde talebin durgun seyretmesi ve ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin satışlar üzerindeki olumsuz etkisiyle derinleşen nakit akışı sıkıntıları bulunuyor.

Beş yıl için yaklaşık 160 milyar Euro'luk bir yatırım bütçesi

Son dönemde yatırım ve harcama planlarını gözden geçiren Volkswagen, önümüzdeki beş yıl için yaklaşık 160 milyar Euro'luk bir yatırım bütçesi öngörüyor. Bu rakam, 2023-2027 döneminde planlanan 180 milyar Euro'ya kıyasla ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Şirket, içten yanmalı motorlu araçların beklenenden daha uzun süre pazarda kalacağını öngörürken, bu alanda da yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyor.

Volkswagen’de nakit akışı baskısı sürüyor

Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, ekim ayında yaptığı açıklamada 2025 yılı için daha önce sıfıra yakın beklenen net nakit akışının hafif pozitif olabileceğini ifade etmişti. Ancak analistler, 2026 yılında da şirketin nakit akışı üzerinde baskının süreceğini belirtiyor. Bernstein analisti Stephen Reitman, Volkswagen’in harcamaları kısmaya ve operasyonel kârlılığı artırmaya yönelik yollar aradığını vurgulayarak, özellikle fosil yakıtlı motor teknolojilerinin yeni nesilleri için ilave yatırımların gündemde olduğunu söyledi.

Union Investment portföy yöneticisi Moritz Kronenberger de Volkswagen’in yatırım hedeflerine ulaşabilmesi için bazı projeleri iptal etmek zorunda kalacağını dile getirdi. Kronenberger’e göre, mevcut planların hayata geçirilebilmesi için “bazı fikirlerin ve projelerin” bütçeden çıkarılması gerekiyor.

2002 yılında üretime başlayan Dresden fabrikası, bugüne kadar 200 binin altında araç üretti. Bu rakam, Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana tesisinin yıllık üretiminin yarısından bile az. Kapanma kararı, şirketin Almanya’daki üretim kapasitesini azaltma planları kapsamında atılmış küçük ama sembolik bir adım olarak görülüyor. Söz konusu planlar, sendikalarla geçen yıl varılan anlaşma doğrultusunda VW markası bünyesinde Almanya’da 35 bin kişilik istihdam azaltımını da içeriyor.

Volkswagen Dresden fabrikasında üretim duruyor

Volkswagen Marka CEO’su Thomas Schäfer, üretimin durdurulması kararının “kolay alınmadığını” ancak ekonomik açıdan gerekli olduğunu belirtti. Dresden tesisi, ilk olarak Volkswagen’in mühendislik gücünü sergilemek amacıyla lüks Phaeton modelinin montajına ev sahipliği yapmıştı. Phaeton’un 2016’da üretimden kaldırılmasının ardından tesis, markanın elektrikli dönüşümünün sembollerinden biri haline gelmiş ve son olarak elektrikli ID.3 modelini üretmişti.

Üretimin sona ermesiyle birlikte tesis, Dresden Teknik Üniversitesi’ne kiralanarak yapay zekâ, robotik ve çip teknolojilerinin geliştirileceği bir araştırma kampüsüne dönüştürülecek. Volkswagen ve üniversite, bu proje için önümüzdeki yedi yıl içinde toplam 50 milyon avro yatırım yapmayı taahhüt etti. Şirket ayrıca, tesisi araç teslimatları ve ziyaretçilere açık bir cazibe merkezi olarak kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.