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Volkswagen'in hala gelecek için bir planı yok

Volkswagen Grubu'nun Çalışma Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, şirketin kendi markasını daha rekabetçi hale getirmek için henüz bir plan sunmadığını belirtti.

Haber Merkezi
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Volkswagen'in hala gelecek için bir planı yok
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Volkwagen Grubu'nun çalışma konseyi başkanı Daniela Cavallo, çalışanlara dağıttığı bir bildiride Volkswagen'in şu ana kadar kendi adını taşıyan markasını nasıl daha rekabetçi hale getireceğine dair bir plan sunmadığını söyledi ve yönetimin yalnızca işgücü maliyetlerine odaklandığını ekledi.

Volkswagen ve sendika, grubun maliyetleri düşürme çabalarının bir parçası olarak potansiyel fabrika kapanışları ve işten çıkarmalar konusunda müzakerelerin ikinci turu için Volkswagen'in üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacağı 30 Ekim'de bir araya gelecekler.

"Hala tutarlı bir genel konsept sunmadı"

Gazete Oksijen'in haberine göre Cavallo, "Yönetim Kurulu, Volkswagen'i doğru ürünler, süreçler ve planlarla stratejik olarak geleceğe nasıl taşıyacağına dair hala tutarlı bir genel konsept sunmadı. Bunun yerine, yalnızca işgücü ve fabrika maliyetleri gibi konulara odaklanmaya devam ediyor" dedi.

Cavallo, işçilerin 28 Ekim'de otomobil üreticisinin Wolfsburg'daki genel merkezi de dahil olmak üzere Volkswagen'in Almanya'daki birkaç fabrikasında mevcut durum hakkında personeli bilgilendirmek için toplantılar düzenleyeceğini söyledi.

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