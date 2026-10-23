Volvo CEO'su açıkladı: Çin pazarı Batılı otomobillere kapandı

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Volvo Car AB CEO'su Hakan Samuelsson, cuma günü analistlerle yaptığı toplantıda, Avrupa'da geliştirilen otomobillerin Çin'de yüksek fiyatlarla satılmasına dayanan eski modelin artık işlemediğini belirtti.

Samuelsson, "Avrupa'da geliştirilen küresel otomobillerin Çin'de yüksek fiyatlarla satıldığı eski formülle artık kimse başarılı olamaz. O devir kapandı" ifadelerini kullandı.

Çin otomobil pazarındaki hızlı değişimi başlangıçta hafife aldığını da kabul eden Samuelsson, şirketin rekabet gücünü koruyabilmesi için ürünlerini Çinli tüketicilerin beklentilerine göre geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Volvo, Çinli Geely'nin teknolojilerine yönelecek

2010 yılından bu yana Çinli Geely şirketinin bünyesinde bulunan Volvo, Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek için ana şirketinin teknoloji ve araç altyapılarından daha fazla yararlanmayı planlıyor.

Samuelsson, Bloomberg'e verdiği röportajda Çin'de yerel yazılımlara sahip ve bölgesel ihtiyaçlara göre geliştirilen araçlarla faaliyet göstermenin önemine dikkat çekti. CEO, Geely ile birlikte araç geliştirme imkanının Volvo açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Çin'deki teslimatlar yüzde 40'tan fazla geriledi

Volvo'nun Çin'de yaşadığı sorunlar, üçüncü çeyrek sonuçlarında da ortaya çıktı. Ülkedeki tüketim ve harcama baskısının yanı sıra elektrikli araç pazarında yerel üreticilerin güç kazanması, şirketin teslimatlarını olumsuz etkiledi.

Çin'deki teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 40'tan fazla azalan Volvo, aynı dönemde zarar açıkladı. Şirketin açıkladığı zarar, analistlerin beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

5 milyar kronluk tasarruf planı

Mali sonuçların ardından Volvo, maliyetleri düşürmek amacıyla 5 milyar İsveç kronu (yaklaşık 504 milyon dolar) tasarruf sağlamayı hedefleyen bir plan açıkladı. Şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını kapsayan işten çıkarma adımları da maliyet azaltma sürecinin bir parçası olarak öne çıktı.

Volvo'nun karşı karşıya olduğu baskılar yalnızca Çin pazarıyla sınırlı değil. Şirket, ABD'deki gümrük vergilerinin maliyetleri artırmasına ve elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılmasına da dikkat çekti.

Hedef: 10 yılın sonuna kadar yeni modeller

Volvo, yeniden büyüme patikasına dönmek için ürün gamını yenilemeyi planlıyor. Şirketin hedefleri arasında, on yılın sonuna kadar Batı pazarları için yedi yeni araç geliştirmek ve Çin pazarının ihtiyaçlarına özel altı model sunmak bulunuyor.

Yeni modellerin, yerel pazarlara daha uygun teknolojiler ve ürünlerle rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Volvo'nun stratejisinde Çinli Geely'nin teknolojik altyapısından yararlanmak da önemli bir yer tutuyor.