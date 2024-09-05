Volvo tamamen elektrikli araç üretiminden vazgeçti: İşte sebebi...

Otomobil üreticisi Volvo'nun 2030 yılına kadar tüm ürün gamını elektrikliye çevirme planları vardı. Ancak son yapılan açıklamaya göre bu plandan geri dönüldü.

Şirket, 2030 yılına kadar yalnızca tamamen elektrikli araçlar üretme hedefinden vazgeçtiğini duyurdu. Volvo, tarihe kadar bazı hibrit araçlar da satmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi, yalnızca üç yıl önce duyurduğu bu hedefi bırakma kararını değişen piyasa koşullarına bağladı.

Bazı büyük pazarlarda elektrikli araçlara olan talep azaldı. Öte yandan Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan vergiler nedeniyle belirsiz bir döneme girildi. Volvo'nun 2030 planlarını bırakmasında da bunlar etkili oldu.

Elektrikli araç hedeflerinden daha önce de General Motors ve Ford da geri adım atmıştı.

T24'te yer alan bilgiye göre Volvo, şimdi 2030 yılına kadar üretiminin en az yüzde 90'ının hem elektrikli araçlardan hem de şarj edilebilir hibritlerden oluşacağını öngörüyor.