Volvo, yangın riski nedeniyle 40 bin aracını geri çağıracak

Volvo Cars, elektrikli EX30 SUV modellerinden 40 binden fazlasını, batarya paketlerinin aşırı ısınma riski taşıması nedeniyle geri çağıracağını bildirdi.

Daha önce rapor edilmemiş olan geri çağırma, kompakt SUV'un yüksek voltajlı batarya paketlerindeki modüllerin değiştirilmesini içeriyor. Bu model, Volvo'nun daha ucuz Çinli markalarla rekabet etme hamlesinde kritik bir role sahip.

Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye ait olan İsveçli otomobil üreticisi, Reuters'ın sorularına yanıt olarak, bu yüksek voltajlı hücrelere sahip toplam 40 bin 323 adet EX30 Tek Motorlu Uzun Menzil ve Çift Motorlu Performans modelinin geri çağırmadan etkilendiğini açıkladı.

Volvo, "Etkilenen tüm araçların sahipleriyle, izlenecek adımlar hakkında bilgi vermek üzere şu anda iletişime geçiyoruz" dedi.