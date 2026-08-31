Volvo'dan küçülme hamlesi: Ofisi kapanıyor, 3 bin kişi işten çıkarılacak
İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Stockholm'deki ofisini kapatma kararı aldı. Şirket, yeniden yapılanma kapsamında 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.
Stockholm ofisi kapatılıyor
İsveç merkezli Volvo Cars, maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak için Stockholm'deki ofisini kapatacağını açıkladı. Yaklaşık 450 çalışanın görev yaptığı ofisteki faaliyetlerin büyük bölümünün Göteborg'daki şirket merkezine taşınması planlanıyor.
3 bin kişilik işten çıkarma planı
Şirket, yeniden yapılanma süreci kapsamında daha önce yaklaşık 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. İşten çıkarmaların büyük bölümünün beyaz yakalı çalışanları kapsayacağı belirtilmişti.
Zorlu otomotiv piyasası baskı oluşturdu
Reuters'ın haberine göre, Çinli Geely'nin çoğunluk hissedarı olduğu Volvo Cars, son dönemde zayıflayan talep ve küresel ticaretteki belirsizliklerin etkilediği zorlu otomotiv piyasasıyla mücadele ediyor.
Şirketin Stockholm ofisini kapatma kararının da maliyetleri azaltma ve organizasyon yapısını daha verimli hale getirme hedefinin bir parçası olduğu ifade edildi.