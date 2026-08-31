Volvo'dan küçülme hamlesi: Ofisi kapanıyor, 3 bin kişi işten çıkarılacak

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Stockholm ofisi kapatılıyor

İsveç merkezli Volvo Cars, maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak için Stockholm'deki ofisini kapatacağını açıkladı. Yaklaşık 450 çalışanın görev yaptığı ofisteki faaliyetlerin büyük bölümünün Göteborg'daki şirket merkezine taşınması planlanıyor.

3 bin kişilik işten çıkarma planı

Şirket, yeniden yapılanma süreci kapsamında daha önce yaklaşık 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. İşten çıkarmaların büyük bölümünün beyaz yakalı çalışanları kapsayacağı belirtilmişti.

Zorlu otomotiv piyasası baskı oluşturdu

Reuters'ın haberine göre, Çinli Geely'nin çoğunluk hissedarı olduğu Volvo Cars, son dönemde zayıflayan talep ve küresel ticaretteki belirsizliklerin etkilediği zorlu otomotiv piyasasıyla mücadele ediyor.

Şirketin Stockholm ofisini kapatma kararının da maliyetleri azaltma ve organizasyon yapısını daha verimli hale getirme hedefinin bir parçası olduğu ifade edildi.