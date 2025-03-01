Xiaomi'nin lüks otomobili rekor kırdı: 2 saatte yıllık satış hedefi olan 10 bin araç satıldı

SU7 Ultra, Ekim 2024’te ön satışa 814 bin 900 yuan (111 bin 800 dolar) fiyat etiketiyle sunulmuştu. Ancak lansmanda duyurulan satış fiyatı, ön satış fiyatından yüzde 35 daha düşük olarak açıklandı. Araç 529 bin 900 yuan (72 bin 800 dolar) fiyatla piyasaya sürüldü.

Dikkat çeken indirim

Çinli elektrikli araç üreticileri, genellikle lansmanda fiyatları düşürerek talep yaratmayı amaçlasa da Xiaomi’nin bu kadar büyük bir indirim yapması dikkat çekti.

Siparişler 27 Şubat saat 22:00’de (Çin saatiyle) başladı. İlk 10 dakika içinde 6 bin 900 adet sipariş alan Xiaomi, iki saat içinde 10 bin adet satış barajını aştı. Müşteriler, 20 bin yuan (2 bin 700 dolar) depozito ödeyerek sipariş verebiliyor. Bu depozito bir hafta içinde iade edilebilir, ancak sürenin dolmasının ardından sipariş kesinleşiyor.

Daha erken teslim almak isteyen müşteriler için 40 bin yuan (5 bin 500 dolar) tutarında iade edilemez depozito seçeneği de sunuluyor. Bu yöntemi daha önce SU7 modeli için de kullanan Xiaomi, sınırlı sayıdaki erken üretim araçları 'Kurucu Sürüm' olarak sunmuş ve Xiaomi hayranlarına erken teslimat yapmıştı.