Yatırımcı, Elon Musk'ın yeni robot taksisinden memnun kalmadı

Teknoloji haber sitesi Futurism'e göre yatırımcılar, Tesla'nın robot taksi etkinliğinin büyük bir "hayal kırıklığı" olduğunu düşünüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, on yıldır tamamen otonom bir otomobil üretme sözü veriyor. Bu kapsamda yapılan tanıtım etkinliğinde, 2026'da üretime gireceği ve 30.000 doların (1 milyon 28 bin Türk Lirası) altında bir maliyete sahip olacağı iddia edilen Cybercab prototipi sergilendi.

Hollywood film stüdyosunun içinde gerçekleşen etkinlikte, direksiyonu ve pedalları olmayan gösterişli iki kişilik bir araç olan Cybercab prototipi, dekor sokaklarda gezinirken görüldü.

Cybercab'in yanı sıra Tesla, 20 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip otonom bir araç olan Robovan'ı ve insansı robotu "Optimus"un geliştirilmiş bir versiyonunu da tanıttı.

Cevapsız kalan sorular

Öte yandan bu gösterişli sunum, pek çok çarpıcı soruyu cevapsız bıraktı. Örneğin şirket, hissedarların şirketin satışlarını artırmasını sağlayabileceğini söylediği, uzun zamandır beklenen "Model 2"yi sergilemedi.

Yatırımcılar daha fazlasını görmek isterken, Tesla hisseleri cuma günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde altı düştü.

Etkinlikte söz konusu robotaksinin ne zaman satışa sunulacağı ya da rakip otonom taksi şirketi Waymo ile rekabet edebilecek bir hizmet kurmasının ne kadar süreceği konusunda hiçbir tartışma yapılmadı.

Etkinlikte deri ceketiyle boy gösteren ve sahnede konuşma yapan Musk, "Otonomi sayesinde hayatınızı geri alırsınız" dedi: "Otonom gelecek burada."

Milyarder daha önce robot taksi hizmetini, araç sahiplerinin araçlarının onlar adına para kazanmasına olanak tanıyacağını, "Airbnb ve Uber'in bir kombinasyonu" olacağını dile getirmişti.

Ancak 10 yıllık geliştirme sürecine rağmen böyle bir hizmetin gerçeğe dönüşmesinin muhtemelen yıllar alacağı tahmin ediliyor.

Triple D Trading hisse senedi tüccarı Dennis Dick, Reuters'a, "Ben bir hissedarım ve oldukça hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

"Sanırım piyasa daha kesin zaman çizelgeleri istiyordu ve hiçbir şey hakkında fazla bir şey söylenmedi." diye ekledi.

Tesla eleştirmeni Dan O'Dowd da etkinlikten sonra yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın Tesla Tam Otonom Sürüş hizmeti yarattığı tüm abartıya rağmen, işe yaramıyor" dedi.

"Son prototip, devre dışı kalmadan 114 kilometre yol yapıyor. Waymo'nun aracı 27.859 kilometre yol kat ediyor. Elon Musk, Tour de France'ta üç tekerlekli bir bisikletle yarışmaya çalışıyor."

Tesla, saf elektrikli araçlara yönelik zayıflayan küresel talebin yanı sıra Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabetiyle boğuşuyor.

Şirketin ana faaliyet alanı olan otomobil satışları son iki çeyrekte yıldan yıla düşüş yaşadı. Cybercab lansmanı, Tesla'nın gelecekteki büyümesi için çok önemli bir gelişme olarak görülüyor ve uygun fiyatlı otomobil üretiminden otonom araçlara doğru bir odak kaymasına işaret ediyor.

Ayrıca, Tesla'nın robot taksi üretimine ayırdığı kaynaklar, Waymo'nun yanı sıra otonom araçlara sahip olan General Motors'un da gerisinde kalıyor.