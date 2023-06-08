Yavuzsan Otomotiv, üretim hattını 3 katına çıkaracak

BERFİN AKKAŞ/KONYA

Konya’da otomotiv sektöründe yılların tecrübesi ve birikimi ile birlikte başarıyla adından söz ettiren Yavuzsan Otomotiv, sektörel ihtiyaçlar ve dış pazar arzında oluşan taleple birlikte yeni yatırımlara imza atıyor. Yavuzsan Otomotiv Genel Müdürü Ahmet Yavuz, “Yeni fabrika yatırımı ile 40 bin m2 olan tesisini 3 katına çıkararak üretimi artırmayı hedefliyoruz. Biz üretmeye aşığız robotlu sistemler ve alan yatırımları yaptık. Kurulumlar ve inşaatlarında tamamlanması ile beraber dünyada ülkemizi farklı kollar ve parçalarla temsil edeceğiz. Enerji yatırımlarına hazırlanıyoruz şartlar ne kadar ağırlaşsa da zoru zorlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Endüstri 4.0 düzeyinde üretim yapıyoruz”

Sektördeki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirten Yavuz, “Özellikle yazılım ve otomatik fabrika teknolojilerini yakından izliyoruz. Şu anda endüstri 4.0 düzeyinde üretim yapıyoruz. Tesisimiz tam otomatik ve entegre bir tesis. 2022 yılında planlı yatırımlarımızı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Enerjiye giriş adımlarımız oldu. İnşallah adımlarımızı büyüteceğiz. Şirketimizin gelecek 5 yıllık stratejik planında her yıl yatırım var. Otomotiv sektörü emek ister, yatırım ister. Biz de otomotiv sektörünün isteklerini karşılamaya ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge birimlerimiz ile uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yeni bir ürünümüz var. Laboratuvarlardaki testlerden başarı ile geçti. Şu an dünyanın farklı noktalarında ve mevsimlerinde reel test aşamasında. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde sevkiyatlarına başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ürünlerimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz”

40’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Ahmet Yavuz “Amerika, Avrupa, Afrika, Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ürünlerimizi gururla gönderiyoruz. Bu bölgelerde kalitemizle ülkemizi temsil ediyor ve bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Yavuzsan olarak ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. 2022 yılı pandeminin ardından normale dönüş yılı olacak diye düşünüyorduk ama Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Bundan dolayı özellikle sektörümüzde hammadde fiyatları 10 katına kadar ulaştı. Ülkemizde enerji maliyetleri çok hızlı şekilde artışa geçti. Zorlu bir yıldı. 2020 yılından beri çok dinamik yıllar geçiriyoruz. Sürekli farklı tempolar durumlar ile karşı karşıyayız. İnşallah 2023 yılı ülkemize ve dünyaya barışı ve sevgiyi getirir” dedi.

“100 yılı aşkın üretim serüveni”

Firmanın tarihi hakkında da bilgi veren Yavuz “Yavuzsan Otomotiv yaklaşık yüz yıldır faaliyet gösteren bir firma, serüven 1936 yılında Nalbant Mustafa Yavuz’un nalbantlığını ve nal üretimi yaptığını belgelendirmesi ile başlıyor. Konya’nın Bozkır ilçesinde 1960’lı yıllara kadar nal üretimi ve montajı yapan Mustafa Yavuz, sanayi devrimi ve teknolojinin gelişimini Konya merkeze traktör yedek parça üretimi ve tamiri olarak taşımış. Ardından bayrağı devralan 2. nesil o dönem tarım sektöründe yaşanan sıkıntıları değerlendirerek araba yedek parçası yapmaya karar vermişler ve 1976 yılında Yavuzsan Otomotiv’i kurarak fren disk, fren kampana ve poryalarını üretmeye başlamışlar” diye konuştu.