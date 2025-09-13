Yaz bitti, oto pazarları şenlendi! Altındaki artış 2. el araç piyasasını hareketlendirdi

  1. Ekonomim
İkinci el oto pazarları, serinleyen havalarla birlikte satıcı ve alıcı akınına uğruyor. Yüzlerce araç alıcısını beklerken, satıcılar altın fiyatlarındaki yükselişin otomobil piyasasını hareketlendirdiğini belirtiyor.

İkinci el açık oto pazarları, sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte hem satıcı hem de alıcı yoğunluğuyla dikkat çekiyor. 

2. el otomobil piyasası canlandı 

Van’ın Tuşba ilçesinde kurulan oto pazarına çok sayıda araç sahibi satış yapmak için gelirken, serinleyen havalarla birlikte alıcı sayısında da ciddi bir artış yaşandı.

Fiyat artışı yok 

Sezonun en kalabalık günlerinden biri olarak kayda geçen pazarda yüzlerce araç sergilendi. Fiyat artışlarının durgun seyrettiği belirtilen pazarda, alıcılar uygun fiyatlı araçlarda çeşitli kusurlar bulunduğunu ifade etti.

"Oto pazarlarında fiyatlar daha uygun"

Konuya ilişkin konuşan Yunus Aybay Tat, açık oto pazarındaki fiyatların internet sitelerine göre daha uygun olduğunu dile getirdi. Son 3 yıldır düzenli olarak pazara geldiğini belirten Tat, son zamanlarda pazarın çok daha kalabalık olmaya başladığını söyledi.

"Piyasayı büyük ölçüde internet siteleri belirliyor"

Yaklaşık 4 yıldır pazara gelen bir diğer araç satıcısı ise son aylarda durgunluk yaşandığını dile getirerek, "Özellikle Van piyasasında araç fiyatları çok yüksek. Esnaflar daha çok dışarıdan getirdikleri araçları burada satıyor. Piyasayı büyük ölçüde internet siteleri belirliyor. Buraya gelenler de önce internetteki fiyatlara bakıyor. Eskisi gibi kulaktan dolma bilgilerle araç satışı olmuyor. İnsanlar araştırıyor, buna göre fiyat belirleniyor" diye konuştu. 

"Altındaki artış satışları artırdı"

Alım satım yapanlar havaların serinlemesiyle son iki haftadır pazar canlanmaya başladığını dikkat çekeren "Altın fiyatlarının artması da vatandaşları otomobile yöneltti" diyor. 

