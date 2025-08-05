Yeni Audi Q5 Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatlar 6,7 milyon TL’den başlıyor

Yeni nesil Q5 modelleri, Premium Platform Combustion (PPC) mimarisi üzerine inşa edildi. Standart olarak quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelen araçlar, 204 HP gücünde TDI dizel ve TFSI benzinli motor seçenekleri sunuyor.

Performans ve yakıt tüketimi

Yeni Audi Q5’in dizel motoru 400 Nm, benzinli motoru ise 340 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi, modele göre 7,2 ila 7,4 saniye arasında değişiyor. WLTP normlarına göre dizel versiyonun ortalama yakıt tüketimi 5,9 – 6,8 litre/100 km olarak açıklandı.

Araçta kullanılan yeni nesil MHEV Plus (48V mild-hibrit) sistemi, sürüş sırasında 25 kW’a kadar enerji geri kazanımı sağlayarak bataryayı şarj edebiliyor. Sistem, düşük hızlarda elektrik motoruyla sürüş imkânı sunarak yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.

Tasarım ve teknolojik donanımlar

Karar'ın haberine göre yeni Audi Q5, genişletilmiş Singleframe ön ızgara ve S line tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak sunulan dijital OLED arka farlar, sekiz farklı ışık imzası seçeneğiyle kişiselleştirme sunuyor.

İç mekânda ise 14,5 inçlik kavisli OLED MMI ekran, 11,9 inç sanal kokpit plus, yolcu tarafında ise 10,9 inçlik ek bir MMI ekran bulunuyor. Ayrıca, artırılmış gerçeklik destekli head-up display, navigasyon ve sürüş verilerini üç boyutlu olarak ön cama yansıtabiliyor.

Bagaj hacmi ve kullanım kolaylığı

Yeni Audi Q5, arka koltukların 10 cm ileri kaydırılabilmesi sayesinde bagaj hacmini artırma esnekliği sunuyor. Q5 SUV modelinde bagaj hacmi 520 litre, koltuklar yatırıldığında 1.473 litre; Q5 Sportback modelinde ise bu değerler 515 litre ve 1.415 litre olarak açıklandı.