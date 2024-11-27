Yeni Renault Duster Bursa'da banttan indi

ÖMER FARUK ÇİFTÇİ / BURSA - Aralık 2023’te İstanbul’da açıklanan “Renault Uluslararası Oyun Planı” çerçevesinde Duster’ın Renault markası altında Bursa’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunulacağı açıklanmıştı. Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi. Oyak Renault’da yapılan modernizasyon ve yeniliklerin tesisi Türkiye’nin en ileri üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini ve bu çalışmaların Renault’un bölgede kalıcı bir endüstriyel varlık oluşturma hedefini de desteklediğini belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, “Türkiye, Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstleniyor. Bugün Türkiye'deki her 7 otomobilden biri Renault logosunu taşıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor” dedi.

“2025’te yeni nesil hibrit motor üreteceğiz”

Oyak Renault fabrikası’nın Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Ptacek ayrıca “Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Duster’ın uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model olduğunu söyleyen MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ ise “Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması, gerek Türkiye otomotiv endüstrisi gerekse Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor. Renault Duster’ın A’dan Z’ye Türkiye’de gerçekleşen üretim süreci ile hem Renault’nun Türkiye’deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Renault Duster modelinin banttan indirilme törenine MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek ve Renault yetkilileri katıldı