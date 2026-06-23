Yeni Renault Megane E-Tech tanıtıldı: Türkiye satış tarihi belli oldu

Renault, elektrikli otomobil ailesinin önemli modellerinden Megane E-Tech Elektrikli'yi yeniledi.

Güncellenen tasarım ve teknolojik özelliklerle dikkat çeken modelin 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Tasarımda sportif dokunuşlar

Yeni Megane E-Tech Elektrikli'nin ön bölümü yeniden tasarlanırken, yeni ışık imzası ve güncellenen tampon yapısıyla daha sportif bir görünüm hedeflendi.

Arka bölümde ise üç boyutlu aydınlatma tasarımı öne çıkıyor.

Model, yeni "Saten Arduvaz Mavi" rengi dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle sunulacak.

İki farklı donanım seviyesi

Yeni Megane E-Tech Elektrikli, Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa çıkacak.

Techno versiyonunda Google entegreli 12 inç openR çift ekran, elektrikli araç rota planlayıcısı, ısı pompası ve batarya ön koşullandırma sistemi yer alıyor.

Üst donanım seviyesi Esprit Alpine ise 20 inç alaşım jantlar, özel tasarım detayları, elektrikli masaj fonksiyonlu koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi gibi özelliklerle geliyor.

500 kilometreye varan menzil

Modelde 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoru görev yapıyor. Yeni nesil 67 kWh kapasiteli LFP batarya ile sunulan araç, WLTP normlarına göre 500 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Renault'nun açıklamasına göre DC hızlı şarj kapasitesi 165 kW'a yükseltilirken, batarya yüzde 15'ten yüzde 80 doluluk seviyesine yaklaşık 24 dakikada ulaşabiliyor.

Yeni Megane E-Tech Elektrikli'de ilk kez Tek Pedal Sürüş teknolojisi sunuluyor. Sistem sayesinde sürücüler yalnızca gaz pedalıyla hızlanma ve yavaşlama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Araçta ayrıca direksiyon üzerindeki kulakçıklarla ayarlanabilen dört farklı seviyede rejeneratif frenleme sistemi de bulunuyor.

Akıllı sürüş modu

Renault, MySense sürüş modunun yerine SMART işlevini devreye aldı. Sistem, sürücünün kullanım alışkanlıklarına göre Eko, Konfor ve Spor sürüş modları arasında otomatik geçiş yapabiliyor.