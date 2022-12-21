Yeniden değerleme oranı MTV'de yarıya indi

Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi (MTV) oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 61.5 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılında MTV tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine Cumhurbaşkanı kararına göre, 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı MTV, ilgili kararın tarifelerinde bulunan taşıtlar için 2023 yılında uygulanmak üzere yüzde 61.5 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122.93 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı'nın MTV oranlarını yarı yarıya kadar artırma ve indirme yetkisi bulunuyor.

2023 MTV oranları şöyle:

1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 120 lira,

1301 – 1600 silindir hacmi 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 4 bin 64 lira,

1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 7 bin 178 lira,

1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.