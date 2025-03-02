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Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığının envanterine de girdi.

Haber Merkezi
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Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
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Bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

Bakanlık, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları

Edinilen bilgilere göre, Togg araçları, bakanlar ve birçok kamu kurumunda makam ve hizmet aracı olarak kullanılmakta olup, artık Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da teslim edildi.

Togg'un, Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ve Genelkurmay Başkanlığı'ndaki önemli karargah görevlerinde bulunan J başkanları tarafından makam aracı olarak kullanılacağı öğrenildi. 

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