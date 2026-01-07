Yılbaşı Oto, Bursa’yı elektrikli araç servis üssü yapacak

ERHAN BEDİR / BURSA

İzmir Yolu üzerine 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip serviste ayda 150 ile 180 araca servis hizmeti verebildiklerini belirten Tesla Approved Body Shop Genel Müdürü Murat Yılbaşı, 1986 yılından beri Bursa’da otomotiv sektöründe hizmet veren bir aileden geldiklerine dikkat çekti. Firma bünyesinde Bosch Car Service ile tüm marka araçlara bakım onarım ve servis hizmetleri verdiklerine değinen Yılbaşı, “Şimdi bu başarıyı bir adım ileriye taşımak için elektrikli araç üretiminde dünya markası olan Tesla ile birlikte yol almanın gurur ve onurunu yaşıyoruz” dedi.

Tesla’nın özel eğitim ve sertifikasyon programlarını başarı ile tamamlayarak satış sonrası servis hizmetlerini verdiklerini belirten Yılbaşı, “Tesla servisi ile sadece Bursa için değil, çevre illeri de kapsayan bir hizmet ağı kurmayı planladık. Çanakkale, Eskişehir ve Bilecik gibi illerimize de servis hizmeti sunacağız. Bir milyon doları aşan bu yatırım geleceğe yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Tesla Approved Body Shop yedek parça, bakım ve onarımın yanı sıra Türkiye’deki tüm elektrikli araçlara Tesla güvencesi ve kalitesiyle hizmet verecek” dedi.

Yılbaşı, “Tesla kullanıcılarına yüksek teknoloji standartlarında hasar onarım hizmetleri vermekteyiz. Bu yatırımımız, bölgedeki elektrikli araç altyapısının güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak. Günümüzde insanlar için araç artık lüks değil, özellikle de büyükşehirlerde önemli bir ihtiyaç oldu. İnsanlar bu ihtiyacı da en ekonomik yönden karşılamaya bakıyor. Özellikle de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla’nın her geçen artan kullanıcısı sayısıyla dikkat çekiyor. Bizde bu sektörde Bursa’daki büyük bir boşluğu doldurmak istedik. 50 kişilik konusunda yetkin ve tecrübeli personelimizle elektrikli araç sahiplerinin hizmetindeyiz” dedi.