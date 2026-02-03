Yılın ilk ayında otomotiv pazarı yüzde 10’a yakın büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ocak 2025 verilerini açıkladı. ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75.362 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2026 yılı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 9,14 oranında artarak 61.055 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artarak 14.307 adet oldu.

10 yıllık ortalamalara göre satışlar yüzde 77 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 77,0 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 84,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,7 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32.428 adetle yüzde 53,1 pay, B segmenti otomobiller 18.589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.

SUV pazarı hızlı büyüdü

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 60,3 pay, 36.786 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12.966 adet satış ile Sedan, yüzde 18,3 pay ve 11.152 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli satışları üstünlüğünü koruyor

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 26.671 adetle yüzde 43,7 pay, hibrit otomobil satışları 18.774 adetle yüzde 30,7 pay, elektrikli otomobil satışları 11.304 adetle yüzde 18,5 pay, dizel otomobil satışları 4.203 adetle yüzde 6,9 pay, otogazlı otomobil satışları 103 adetle yüzde 0,2 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87,4 artarak yüzde 17,1 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 32,7 artarak yüzde 1,4 pay aldı.