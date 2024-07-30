  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Takip Et

Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti

Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 312 araç muayene istasyonunda 5 milyon 402 bin 381 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Takip Et

Türkiye'de araç muayene işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu-özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İlk 6  aylık dönemde 5 milyon 402 bin 381 araç muayene edildi

İstasyonlarda, bu yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 402 bin 381 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

Faiz ve büyüme verileri, dolar ve Euroda yükselişe destek veriyorFaiz ve büyüme verileri, dolar ve Euroda yükselişe destek veriyorDolar

 

AKO Grup, 75 bin ton hurda lastiği ekonomiye kazandırıyorAKO Grup, 75 bin ton hurda lastiği ekonomiye kazandırıyorŞirket Haberleri

 

Otomotiv
İTO Başkanı Avdagiç: HIT-30, yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yenilenen Ford Puma Türkiye’de: İşte modelin satış fiyatı
Yenilenen Ford Puma Türkiye’de: İşte modelin satış fiyatı
ODMD Başkanı Bozkurt: Otomobilde ÖTV sil baştan değişmeli
Otomobilde ÖTV sil baştan değişmeli
Çinli otomobil üreticilerinden yerel işbirlikleri: Listede Türkiye de var
Çinli otomobil üreticilerinden yerel işbirlikleri
İkinci el araçlarda “6 ay 6 bin” şartı kalkıyor mu?  
İkinci el araçlarda “6 ay 6 bin” şartı kalkıyor mu?  
Renault, yeni Kangoo Multix’i Türkiye’de satışa sundu: İşte yeni modelin satış fiyatı
Renault, yeni Kangoo Multix’i Türkiye’de satışa sundu: İşte yeni modelin satış fiyatı