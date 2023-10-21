Yurt içi satışlar dolar bazında yüzde 10,83 arttı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) açıklamasına göre, OSS, otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın üçüncü çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

OSS Derneğinin, 2023 Yılı 3'üncü Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre, otomotiv satış sonrası pazarı geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendini üçüncü çeyrekte de devam ettirdi.

2023'ün üçüncü çeyreğinde, yılın ikinci çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 10,83 artış gösterdi.

Yine yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 17,02 artış oldu. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 19,69 artış görülürken, üretici üyelerde bu oran yüzde 15,38 seviyesinde gerçekleşti. Ankette, yılın son çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi.

Buna göre sektörde 2023'ün son çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 3,1 artış beklendiği gözlemlendi. Anket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda dolar bazında yüzde 8,33'lük artışa işaret etti.

2023 ikinci çeyreğinde yüzde 61,8 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden OSS Derneği üyelerinin oranı da üçüncü çeyrekte yüzde 59,5 oldu.

Ankete katılan üyelerin yüzde 42,9'u yılın ilk çeyreğinde istihdamını artırırken üyelerin yüzde 52,4'ü ise söz konusu dönemde istihdamını korudu.

Yılın ikinci çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı yüzde 4,8 seviyesinde kaldı.

En büyük problem nakit akışı

Sektördeki problemler anketin yine en dikkati çeken bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023'ün üçüncü çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında "nakit akışında yaşanan problemler" gelirken, "tedarik problemleri" önceki döneme göre gerileme eğilimine girdi.

Üyelerin yüzde 54,8'i nakit akışında yaşanan problemleri sektör için en büyük sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 45,2'si kargo maliyetlerine ve teslimat problemlerine, yüzde 42,9'u da döviz kuru ve kur artışına işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 28,6'sı tedarik problemleri, yüzde 19'u da iş kaybı ve ciro ile gümrüklerde yaşanan problemleri önemli sorunlar olarak sıraladı.

Ankete göre gelecek üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 47,6 ile bir önceki dönemin üzerinde gerçekleşti.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 33,3'ü yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 43,8'e yükseldi. Dağıtıcı üyelerde ise yüzde 50 olan oran, bu dönemde de değişmedi. Ankete katılan üyelerin yüzde 22,7'sinin gelecek üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi.

Üretim de ihracat da artıyor

Üreticilerin yılın üçüncü çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 79,38 olarak gerçekleşti.

Bu oran 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 79,17 idi. Üçüncü çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,06 oranında arttı. Yılın üçüncü çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre dolar bazında yüzde 2,5, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 5'lik artış gösterdi.